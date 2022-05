Acht Jahre in gutem Glauben Auto gefahren

Als die Polizei den 32-jährigen Warendorfer vor gut einem Jahr in seinem Auto anhielt, geriet die ganze Geschichte ins Rollen: Den Führerschein hatte der Angeklagte in Kroatien quasi im Urlaub erworben – für eine stolze Summe und in 14 Tagen. Alles schien perfekt, so dachte der Warendorfer damals und fuhr acht Jahre lang mit dem vermeintlichen Führerschein in Deutschland im Straßenverkehr. Doch das war ein Trugschluss.

Am 3. Juni 2021 wurde ein heute 32-jähriger Warendorfer beim zu schnellen Befahren der Everswinkeler Straße von Polizeibeamten erwischt. Soweit, so unspektakulär. Die Polizisten kamen bei der Inaugenscheinnahme des Führerscheins jedoch zu dem Ergebnis, eine Fälschung in Händen zu halten.

Am Donnerstag musste sich der Mann nun wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen vor dem Amtsgericht verantworten. Schnell wurde klar: Der gelernte Fachlagerist war auf eine äußerst perfide Betrugsmasche hereingefallen. Er sei häufiger in Kroatien, berichtete er nun vor Gericht. An einem Strand habe er ein deutschsprachiges Plakat an einem Informationsstand gesehen: „Führerschein in 14 Tagen“.

Mit anderen Interessenten habe er Theoriestunden erhalten, später täglich mehrere Stunden Fahrunterricht absolviert. Den vermeintlichen Fahrlehrern und Prüfern habe er seinen Personalausweis vorgelegt und nach bestandener Prüfung 800 Euro in bar bezahlt. „Für mich sah das echt ziemlich gut aus“, blickte er nun auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und die äußeren Begleitumstände zurück. „Ich habe mir nie Gedanken gemacht, dass der gefälscht sein sollte. Den haben ja auch noch andere gemacht.“

Manche Kursteilnehmer hätten die Prüfung nicht bestanden, schilderte er die geschickt inszenierte Betrugsmasche. Mit einem guten Gefühl und der Auskunft, er könne das Dokument in Deutschland umschreiben lassen, sei er zurück in die Heimat gereist. Die Kosten dieser Umschreibung habe er vermeiden wollen, weshalb er mit dem vermeintlichen Führerschein unterwegs gewesen sei. Und das laut eigener Aussage ohne Probleme. So berichtete der 32-Jährige etwa von einer Kontrolle durch Bundespolizisten in Passau. Acht Jahre lang nahm er guten Glaubens am Straßenverkehr teil – bis zu jenem 3. Juni.

Er sei ohne Frage zu schnell gefahren, die böse Überraschung danach sei für ihn jedoch ein Schock gewesen. Die Folgen waren fatal: Ohne Führerschein habe er seinen guten Job verloren. Zumindest das Angebot in Strandatmosphäre hätte Zweifel wecken können, wandte die Anklage ein. Auch die Richterin griff diesen Punkt auf, man hätte umgehend nach der Rückkehr deutsche Behörden aufsuchen können, um sich zu erkundigen. „Aber so wie es ablief, wurden Ihre Zweifel wohl zerstreut“, erinnerte auch sie an den augenscheinlich professionell inszenierten Betrug. Durch den Jobwechsel sei der Betrogene hart gestraft. Das Verfahren wurde eingestellt. Der falsche Führerschein wurde zwar eingezogen, allerdings ohne die Verhängung einer Sperrfrist für den Warendorfer. Damit darf sich der Mann umgehend in einer hiesigen Fahrschule anmelden und zeitnah die echte Fahrprüfung ablegen.