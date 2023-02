Achthändiges Rhythmus-Spektakel

Im März 2019 eroberte das Duo buchstäblich im Handumdrehen die Herzen und die Ohren seines Publikums - mit geradezu unerhörten Klängen auf zwei Marimbafonen, mit vier Händen und acht Schlägeln. So etwas erlebt man selten, vor allem dort, wo es „eigentlich“ um klassische Musik geht.

Aber das Marimbafon, ursprünglich auf dem afrikanischen Kontinent erfunden und in Mittelamerika weiterentwickelt, ist derart flexibel und verfügt über eine so grenzenlos wandlungsfähige Stimme, dass auf ihm fast alles möglich ist. So wie jetzt wieder am Sonntag im ausverkauften Sophiensaal. Da wurde der erste Auftritt im März 2019 noch getoppt, denn nun standen statt zwei gleich vier Virtuosen an den ausladenden, die ganze Bühnenbreite einnehmenden Instrumenten. Filip Merčep und Sławomir Mścisz gesellten sich zu Katarzyna Myćka und Conrado Moya – und los ging‘s mit Edvard Griegs ebenso berühmter wie beliebter Suite „Aus Holbergs Zeit“, einem Klassiker für Kammerorchester.

Mitreißende Rhythmen

Zugegeben, es brauchte schon ein paar Minuten, um als Zuhörer umzuschalten vom bekannten Orchesterklang auf das, was acht Hände den beiden Marimbafons entlockten. Aber spätestens in Edvard Griegs „Sarabande“ oder der „Air“ war man quasi drin im speziellen Sound und seiner ganz eigenen Charakteristik. Erst recht in den Originalkompositionen von Alejandro Viñao, Rüdiger Pawassar und Krzysztof Falkowski. Alle drei Komponisten reizen sämtliche instrumentale Möglichkeiten aus und bescheren ihrem Publikum ein rauschendes Fest aus mitreißenden Rhythmen („Spanish Groove“), faszinierenden Naturstimmungen („Yeh Gangga“ als Ausflug an einen Meeresstrand in Bali) und schillernden Farben, wie sie wohl nur ein Marimbafon malen kann („Burning Bars“).

Wieselflinke Bewegungen

Es ist natürlich auch immer äußerst spektakulär, nicht nur zuzuhören, sondern auch mit den eigenen Augen zu erleben, wie das Solisten-Quartett mit wieselflinken Bewegungen und geradezu akrobatischer Technik agiert. Da kommt man aus dem Staunen einfach nicht heraus. Erst recht nicht angesichts des Aufsehen erregenden Spektakels, von dem Camille Saint-Saëns in seinem „Karneval der Tiere“ erzählt. In dieser „großen zoologischen Fantasie“, wie Saint-Saëns augenzwinkernd im Untertitel vermerkt, präsentieren sie sich alle nacheinander: wilde Tiere, Vögel, Fische, Fossilien und so weiter. Eine herrliche Parade mit herrlich einfallsreicher Musik. Das funktionierte auf den Marimbas ganz vorzüglich. Hinzu kam das gesprochene Wort, kamen kurze verbindende Texte von Simon Klemke, auf Wunsch von Katarzyna Myćka rezitiert von Reinhold Schoppmann. Ein veritables Gesamtkunstwerk von großem Unterhaltungswert, das gern auch mal die Lachmuskeln anregt – eine karnevaleske Angelegenheit halt.

Das Publikum war ebenso beeindruckt wie begeistert, der Beifall lautstark wie das Trampeln einer Herde Zebras.