Achtung – Vollbremsung!

Geduldig schaut Walther Bunselmeyer zu, wie die Kinder Klasse 5.3 der Gesamtschule in seinen Bus drängen. Nachdem alle drin sind, geht er langsam die Stufen zum Businneren hoch. „Ich bin enttäuscht. Ihr rennt los und erobert meinen Bus, als wenn er euch gehört. Schreit, drängelt und schubst“, raunzt der Busfahrer die Kin der an. Die gucken irritiert. Bunselmeyer ist Dozent für Bustrainings und provoziert ganz bewusst. Er möchte von Anfang klarstellen, dass er im Bus das Zepter in der Hand hat, und die Kinder Fahrgäste sind, die sich zu benehmen haben. Im Umkehrschluss sollte aber auch der Fahrer selbst freundlich und entgegenkommend sein. „Im Großen und Ganzen geht es um Respekt auf beiden Seiten“, klärt Bunselmeyer auf.

„ »Ihr müsst zwei Haltepunkte suchen und euch etwas breitbeinig hinstellen.« “ Busfahrer Werner Bunselmeyer

Die Schüler müssen also wieder aussteigen. Der Dozent erklärt ihnen, dass sie im Reißverschlussverfahren einsteigen sollen. „Geht doch“, sagt er erfreut, nachdem alle wieder auf ihren Plätzen sind. Bunselmeyer fährt langsam los und bremst dann plötzlich. Zehn der 20 Kinder rutschen von ihren Sitzen. „Wisst ihr warum?“, fragt der Fahrer in die Runde. Unisono schütteln alle mit dem Kopf. Die meisten hätten ihren Tornister auf dem Rücken und würden deshalb nur halb auf dem Platz sitzen. „Ich bin gerade mal einen Stundenkilometer gefahren, darf aber 60. Stellt euch mal vor, was dann passiert“, stellt er gleich noch eine Frage und erklärt weiter: „In diesem Bus gibt es 45 Sitz- und 44 Stehplätze.“ Stehend sei es noch schwerer, sich zu halten.

Mit Hilfe von Schüler Samy demonstriert er schließlich, wie es funktioniert – das sichere Stehen. „Ihr müsst zwei Haltepunkte suchen und euch etwas breitbeinig hinstellen. Ganz wichtig, den Schultornister zwischen die Beine stellen“, erläutert der Experte. Das war der einzige Fehler, den der zehnjährige Samy gemacht hat. „Das drückt dich bei einer Bremsung so nach hinten“, sagt Bunselmeyer und schiebt den Jungen zurück. Vielen Schülerinnen und Schülern sei gar nicht bewusst, wie stark die Kräfte schon bei Schritttempo wirken. Welche aber bei einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern wirken, macht die nächste Demonstration deutlich. Walther Bunselmeyer stellt zwei Kanister voller Wasser mit je 35 Kilogramm in die hintere Reihe. Den einen auf den Sitz in der Mitte „da sitzt immer der Chef“, den anderen davor. „Das sind Pünktchen und Anton. So schwer wie Kinder im Alter von etwa zehn Jahren. Pünktchen schwärmt für Anton und steht vor ihm“, beschreibt er die Situation. Dann eine Vollbremsung. Die Kanister schießen mit voller Wucht nach vorne. Es knallt. Die Schüler sind baff. „Das hätte schlimme Folgen. Aber Erwachsene wiegen doppelt so viel“, mahnt der Fachmann immer aufzupassen und sich ordentlich hinzusetzen.

Doch auch draußen lauern Gefahren. „Die Kinder haben keine Vorstellung vom Wendekreis, den ein Bus hat. Sie warten an der Bordsteinkante auf den Bus, doch das ist viel zu nah“, weiß Walther Bunselmeyer und stellt einige Pylone an die Linie, wo die jungen Fahrgäste zumeist stehen. Er fährt den Bus zur Haltestelle und gleich drei der Pylone werden überrollt.

Walther Bunselmeyer ist eigentlich Berufsfeuerwehrmann, war aber viele Jahre als Rettungssanitäter unterwegs und ebenso Aushilfsbusfahrer im Linien- und im Schulverkehr für das Peckeloher Busunternehmen Sieckendiek. Er kennt also die Gefahren, die eine Busfahrt mit sich bringen kann, ganz genau.

Bereits seit einigen Jahren führt Walther Bunselmeyer sogenannte „Bustrainings“ für Schulanfänger der fünften Klassen, die nicht selten erstmals mit dem Bus zur Schule fahren, durch. Ziel dieses Sicherheitstrainings ist es, den Schülern zu vermitteln, wie sie sicher mit dem Bus zur Schule kommen und wo die Gefahren lauern.

Die Warendorfer Gesamtschüler werden diese besondere Schulstunde sicher nicht so schnell vergessen und wissen jetzt, worauf es ankommt. Klassenlehrerin Juliane Nierdorf wird dieses Thema zudem in einer der nächsten Stunden vertiefen.