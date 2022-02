Wie lebte man eigentlich in der Zeit um 1800 auf den Adelsgütern im Münsterland? Ein Reise in die Vergangenheit bietet die Lese-Zeitreise mit dem Titel „Alltagswelt und große Gefühle“, die am 11. März in der Freckenhorster Stiftskammer stattfindet.

Am 11. März findet die Lese-Zeitreise „Alltagswelt und große Gefühle“ in der Stiftskammer Freckenhorst statt. Veranstalter sind der Förderverein Harkotten, Füchtorf, in Kooperation mit dem Förderkreis Stiftskammer Freckenhorst.

Eine echte Zeitreise: Tagebücher, Briefe, Gedichte, Rechnungen – all diese Quellen erzählen, wie sich der Alltag in den Herrenhäusern des Münsterlandes vor etwa 200 Jahren gestaltete. Ein literarischer Ausflug in die Welt münsterländischer Adelsgüter um 1800 wartet am 11. März (Freitag) um 17.30 Uhr in der Stiftskammer Freckenhorst auf interessierte Gäste.

Was stand auf dem Speisezettel? Wer aß an welchem Tisch mit? Wo wohnte die Herrschaft, wo das Personal? Wie wurden die großen Lebensereignisse – Liebe, Heirat, Geburten – gefeiert, und wie ging man mit Schicksalsschlägen, Krankheit und Tod um?

Leben in der Umbruchzeit

Ausgehend vom Haus Harkotten von Korff wird das Leben der Umbruchzeit um 1800 beschrieben; zu Wort kommen aber auch illustre Stimmen aus dem restlichen Westfalen von Hülshoff bis Tatenhausen.

Die literarische Welt meldet sich unter anderem mit Beiträgen von Friedrich Gottlieb Klopstock, Heinrich Heine und Katharina Busch-Schücking zu Wort.

Carolin Wirth und Carsten Bender erwecken die oft amüsanten und mitunter zu Herzen gehenden Geschichten zum Leben. Durch das Programm führt die Kuratorin des Museums Haus Harkotten, Dr. Birgit Gropp. Verbunden mit der Lesung ist eine Einführung von Klaus Gruhn in die wertvollen Silberstiftungen der Äbtissinnen von Korff aus dem 18. Jahrhundert, die in der Stiftskammer aufbewahrt sind.

Tickets zum Preis von zehn Euro gibt es im Vorverkauf unter

0 54 26 / 26 38 oder unter foerderverein@harkotten.eu. Dort gibt es auch Informationen zu weiteren Stationen der Lese-Zeitreise.

Nach aktuellem Stand gilt für die Besucher dieser Lesung die 2G-Regel.