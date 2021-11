Es war alles so schön geplant, doch einmal mehr sorgt Corona für eine Absage. „Advent am Schloss“ fällt der Pandemie zum Opfer, aber zumindest der Verkauf der Weihnachtsbäume am Schloss startet am 6. Dezember.

Nikolaus Graf von Westerholt und Achim Hensdiek ist anzusehen, wie ungern sie mitteilen, dass die Veranstaltung „Advent am Schloss“ abgesagt werden muss. Eigentlich sollte es am dritten und am vierten Advent einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt geben. „Es war alles vorbereitet, die Aussteller waren eingeladen, und die Karnevalsfreunde wollten den Getränkestand organisieren“, berichtet Mitorganisator Achim Hensdiek. Alle Stände seien renoviert worden – dürfen nun aber nicht aufgestellt werden. Es sei viel Nostalgie geplant gewesen, doch die Corona-Pandemie hat erneut dafür gesorgt, dass so gut wie nichts stattfinden kann. Selbst das Treppensingen des Kinder- und Jugendchores muss ausfallen. „Das ist sehr bedauerlich für die Kinder“, sagt Hensdiek.

„ »Man kann es sich ja trotzdem selbst schön machen und mit einem Bollerwagen und eigenem Glühwein in die Schonung gehen.« “ Nikolaus Graf von Westerholt

Zumindest können alle Freckenhorster, aber auch Gäste aus der Umgebung, am Schloss noch einen schönen Weihnachtsbaum erstehen. Ab Montag (6. Dezember) gibt es frisch geschlagene Blaufichten und Nordmanntannen. „Wir haben die Stadt jetzt mit Bäumen versorgt. Der Großbaumverkauf ist damit durch“, sagt Nikolaus Graf von Westerholt. Darum startet nun ab Montag der Direktverkauf ab Schloss, wo es nicht nur bereits geschlagene Bäume gibt, sondern auch die Möglichkeit, selbst in die Schonung zu gehen, um einen Baum zu schlagen. Geöffnet ist jeden Tag bis zum 23. Dezember ab 9 Uhr und bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Zudem besteht am dritten und am vierten Advent, samstags und sonntags, die Möglichkeit, am „Schneckenberg“ mit der Säge loszuziehen. Hier hätte eigentlich der Naturkindergarten für das leibliche Wohl sorgen wollen, aber auch das fällt aus. So bleibt als Rahmenprogramm am vierten Advent die musikalische Untermalung am Schloss durch einen Drehorgelspieler. „Man kann es sich ja trotzdem selbst schön machen und mit einem Bollerwagen und eigenem Glühwein in die Schonung gehen“, empfiehlt Graf von Westerholt.