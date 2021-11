Adventskranz leuchtet am Schweinemarkt

Der historische Marktplatz hat seine Weihnachtstanne, der Schweinemarkt seinen Adventskranz. Es ist schon Tradition, dass die „Pumpengemeinschaft“ vom Schweinemarkt immer vor dem ersten Advent den grünen Lichtkranz in die Höhe hievt. Das Zeremoniell ist vergleichbar mit dem Maibaumrichten: Mit vereinten Kräften packen die Nachbarn mit an. Zuerst der Fahnenmast zusammengesteckt, dann die roten Bänder am immergrünen Kranz befestigt, den Mast im Boden gut verkeilt und dann den Adventskranz in die Höhe gezogen. Alteingesessene Nachbarn und Neuzugezogene wohnten dem adventlichen Arbeitseinsatz unter Federführung der Altstadtfreunde bei – coronabedingt mit Abstand. Vor allem die älteren Poahlbürger bedauerten, dass Zusammenkünfte aufgrund des Infektionsgeschehens eingeschränkt werden sollen oder gar nicht stattfinden. Bereits zum zweiten Mal war so der obligatorische Glühweintrunk mit Grillwurst ausgefallen. Ein bisschen adventliche Stimmung kam dann aber doch auf, als der Kranz über dem Schweinemarkt leuchtete. Angestoßen wurde statt mit Glühwein mit einem frischgezapften Pils, spendiert vom Gastwirt des Alten Gasthauses Wiese.