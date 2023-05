AKP: Förderung und Projekte in mittlerweile 16 Ländern

Am 17. Juni begeht der Verein Aktion Kleiner Prinz sein 30-jähriges Bestehen. Die rasante Entwicklung über drei Jahrzehnte war auch am Dienstagabend ein Thema der Mitgliederversammlung. „Die Aktion Kleiner Prinz ist in letzter Zeit enorm gewachsen“, freute sich die Vorsitzende Sylvia Oertker. „Ich bin froh, dass es die AKP gibt, die die Kinder in Not unterstützen kann. Die Kinder brauchen uns mehr denn je“, verwies sie auf aktuelle Krisen und Konflikte. Mit 673 Mitgliedern drehe der relativ kleine ehrenamtliche Verein an einem großen Rad - und werde entsprechend überregional wahrgenommen.

Besonders die Kommunikation mit Großspendern sei unfangreicher geworden. Dies hatte im Verlauf des Abends auch personelle Auswirkungen. So wird der Vorstand um eine vierte Beisitzerin erweitert. Bianca Lietmann widmet sich in Zukunft den Themenfeldern Social Media und Großspendern. Sylvia Oertker, Projektleiter Dieter Grothues und Schriftführerin Ursula Vögeler wurden einstimmig bestätigt. Die Vereinshomepage soll leicht überarbeitet werden. So hatte Klaus Schäffer beantragt, sämtliche Rechenschaftsberichte der letzten Jahrzehnte online zu stellen und die Geschichte und Entwicklung des Vereins zu präsentieren. „Geschichte ist ein Zeichen der Identität.“

Als Versammlungsort wählten die Verantwortlichen die vereinseigene Lagerhalle. Foto: Christopher Irmler

Künftige Aktive bräuchten eine Bindung zur Historie des Vereins. Für diesen Antrag gab es keine Mehrheit. Stattdessen folgte die Versammlung fast einstimmig Michael Quinckhardt. Er beantragte im Anschluss an die Diskussion, es aus Gründen der Übersichtlichkeit beim aktuellen Umfang der Rechenschaftsberichte zu belassen, plädierte jedoch für die Darstellung der Vereinsgeschichte. Nicht fehlen durften die Berichte der einzelnen Vorstandsressorts. Die Vermögenslage bezeichnete Bernhard Schlotmann in seinem Bericht als „absolut solide“. Der Verein nahm insgesamt rund drei Millionen Euro ein, gab ca. 2,6 Millionen Euro aus.

Vor Beginn der Versammlung begrüßte die Vorsitzende Sylvia Oertker Ivan, Veronika und Tanja aus der Ukraine, die ein Lied aus ihrer Heimat spielten. (Leider verabschiedeten sie sich direkt danach) Foto: Christopher Irmler

Die Zahl der Sachspenden brach zwar um 46,5 Prozent ein, allerdings habe der Verein vermehrt Großspenden aus gewerblichen Lagerbeständen erhalten. Dieter Grothues erinnerte seinerseits an die Corona-Einschränkungen und die damit verbundenen Maßnahmen am Vereinsstandort. So erschwerte Corona die Abgabe von Sachspenden. „Wir haben das gut hinbekommen“, fiel sein Fazit dennoch positiv aus. Auch die Gründung von Arbeitskreisen habe die Arbeit des Vereins erleichtert. „Wir haben so viel Potenzial in den eigenen Reihen, das ist ein großes Geschenk“, pflichtete ihm Oertker bei.

Im Rahmen der Versammlung stellte Gisela Schumacher die Arbeit des Vereins „Bunter Kreis Münsterland“ vor. Foto: Christopher Irmler

Die Besucherzahlen bei den drei Büchersonntagen seien stetig gestiegen, der Trödel im Herbst 2022 ein großer Erfolg gewesen. Insgesamt organisierten die Ehrenamtlichen 24 Hilfsransporte nach Bosnien, Polen, Rumänien, darunter drei in die Ukraine. Mittlerweile zählt die Aktion Kleiner Prinz 16 Förder- und Projektländer. Das Engagement reiche von Bildungsprojekten in Uganda, über die Lebensmittelversorgung von Familien im Jemen bis hin zur Hilfe für notleidende Menschen in Indonesien. Auch im Ahrtal bringen sich die Warendorfer ein, suchen vor Ort Projektpartner. Ferner unterstützt die AKP den Verein „Bunter Kreis Münsterland“, der Familien mit chronisch und schwer kranken Kindern begleitet. Auf Einladung des Vereins stellte Gisela Schumacher diese Arbeit vor.