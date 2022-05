AKP: Schnelle Hilfe für Olesnica

Die Partnerstadt hat um Hilfe gebeten, und die Reaktion aus Warendorf kam prompt. Mit der Aktion Kleiner Prinz hat Bürgermeister Peter Horstmann eine Organisation vor Ort, die schnelle Hilfe in Krisengebieten umsetzen kann. So auch dieses Mal. Auch eine Nachlieferung nach Olesnica ist bereits in Planung.

„Mit 24,84 Tonnen haben wir genau die zulässige Menge auf den Lkw bekommen“, freut sich Wolfgang Wohlgemuth stellvertretend für das Team der Männer, die beim Beladen geholfen haben. „Und das ist noch nicht alles, denn nicht alles konnte vom Großhandel in der gewünschten Menge geliefert werden. So wird es also eine Nachlieferung geben, sobald wir komplett sind.“

Grund für diese aufwendige Aktion war ein Hilferuf von Jan Brons, dem Bürgermeister von Olesnica, seit 2004 Warendorfs Partnerstadt in Polen, so wird in einer Pressenotiz der Aktion Kleiner Prinz erläutert. Jan Brons muss die Bedarfe der rund tausend ukrainischen Flüchtlinge einkalkulieren, die mittlerweile in seiner Stadt eingetroffen sind und ist dabei an die Grenzen der Versorgungskapazität seiner Kommune geraten. Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann habe schnell auf die Bitte seines Amtskollegen reagiert, hatte er doch mit der Aktion Kleiner Prinz eine leistungsfähige Organisation vor Ort. „Ich weiß, wie professionell der Kleine Prinz in akuten Notlagen handeln kann, und war mir sicher, dass das Anliegen von Jan Brons dort in guten Händen liegen würde“, so Peter Horstmann.

Listen mit gewünschten Hilfsgütern

So wurden unter Federführung von Helfer und Vorstandsmitglied Helmut Westekemper Listen mit den gewünschten nötigen Hilfsgütern in Polen zusammengestellt, mit Liefermöglichkeiten in Warendorf abgeglichen. Es wurde bestellt, was sich wegen der angeforderten Mengen als nicht einfach erwies. Das auf Paletten Gelieferte wurde genau gewogen, beschriftet, mit dem Logo des Kleinen Prinzen versehen, in der Halle am Hartsteinwerk zwischengelagert und mit Hilfe eines Gabelstaplers auf den bestellten Lkw verladen. Dabei sind Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel für die Mütter, Waschmittel, dauerhafte Grundnahrungsmittel, aber auch Süßigkeiten und Beschäftigungsartikel wie Buntstifte für die Kinder.

„Die gewünschten Dinge müssen jetzt in Polen gut verteilt werden, das ist keine leichte Aufgabe“, weiß Projektmanager Dieter Grothues. Er ist sich sicher: Das wird das Team um Vizebürgermeisterin Edyta Malys umsichtig erledigen. Die AKP-Vertreter sind auf die Rückmeldungen aus der Partnerstadt gespannt.