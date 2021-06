Akteure derWeltgeschichte

Im Vorfeld des Weltflüchtlingstages lädt das Westpreußische Landesmuseum am 17. Juni (Donnerstag), um 18 Uhr zu einer Lesung ein. Dr. Andreas Kossert, Historiker und Autor aus Berlin, stellt seine mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis ausgezeichnete Publikation »Flucht. Eine Menschheitsgeschichte« vor. In seinem 2020 erschienenen Werk lässt Kossert Menschen zu Wort kommen, die aus unterschiedlichen Gründen geflüchtet sind und greift dabei neben Tagebüchern und Autobiographien auch auf literarische Vorlagen zurück.

Ob sie aus Westpreußen, Syrien oder Indien flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte. Anhand bewegender Einzelschicksale und im großen geschichtlichen Zusammenhang zeigt der Autor die existenziellen Erfahrungen, die mit Flucht und Vertreibung einhergehen – von der Entwurzelung durch den Verlust der alten Heimat bis zu den Anfeindungen, denen Flüchtlinge in den Ankunftsländern oftmals ausgesetzt sind.

Andreas Kossert, geboren 1970, studierte Geschichte, Slawistik und Politik. Der promovierte Historiker arbeitete am Deutschen Historischen Institut in Warschau und lebt seit 2010 als Historiker und Autor in Berlin. Kosserts Forschungsschwerpunkte sind ethnische, konfessionelle und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa, die deutsch-polnischen Beziehungen, Zwangsmigrationen, die Geschichte Polens, Ostpreußens und Masurens. Für seine Arbeit wurde ihm der Georg Dehio-Buchpreis verliehen.

Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt vier Euro. Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt begrenzt. Eine Voranmeldung und die Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Testergebnisses, beziehungsweise des Nachweises der vollständigen Impfung oder Genesung sind notwendig. Anmeldungen bitte telefonisch unter

0 25 81 / 92 77 70.