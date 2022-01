Aktion darf nicht in Vergessenheit geraten

Hoher Besuch hatte sich am Freitagmorgen in den beiden katholischen Freckenhorster Kindergärten St. Magdalena und St. Josef angesagt. Die Sternsinger kamen gemeinsam mit Pastoralreferent Sebastian Bause zu Besuch, um ihren Segen zu spenden. Ida, Oskar und Emil wurden von den Kindern mit Freude empfangen und gingen durch alle Gruppen. Selbstverständlich wurde am Ende auch der Segensspruch „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) mit Kreide an der Hauswand verewigt.

„Es ist die einzige Aktion der Sternsinger in diesem Jahr“, sagte Sebastian Bause, der das sehr bedauert. „Das ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass die Kinder nicht sammeln gehen. Ich hoffe, dass Sternsinger nicht in Vergessenheit geraten.“ Damit dies nicht passiert, gibt es noch den digitalen Sternsingersegen, und zudem liegen die Sternsingeraufkleber in der Kirche aus.

Die aktuelle, 64. Aktion der Sternsinger steht unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. Zum zweiten Mal bereiten sich die Sternsinger auf eine Aktion Dreikönigssingen unter Corona-Bedingungen vor und werden den Segen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu den Menschen bringen. Der Leitgedanke der Sternsinger in Corona-Zeiten: „Lasst uns die Welt verändern – Gemeinsam geht’s!“

Wegen der Pandemie ist die Hilfe der Sternsinger für die benachteiligten Kinder weltweit dringender denn je. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,23 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 76 500 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration. Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend.