Aktiv die Glocke zum Klingen bringen

Pfarrdechant Manfred Krampe (l.) und Pfarrer Stefan Döhner ziehen an einem Strick: Sie laden alle Menschen zum ökumenischen Friedensgeläut ein.

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar dieses Jahres mahnt ein tägliches Glockengeläut in Freckenhorst zum Frieden. Mittags um kurz nach zwölf erklingt seitdem die große Glocke der katholischen Stiftskirche. Bis zur Renovierung des Glockenturms der evangelischen Pauluskirche erklang auch dort für einige Minuten eine der beiden Glocken.

Das Geläut sei dabei ausdrücklich kein Totengeläut, sondern solle für den Frieden werben, betonen die Pfarrer Stefan Döhner und Manfred Krampe, die diese ökumenische Aktion gemeinsam abgestimmt haben: „Die Menschen, die die Glocken hören, sind eingeladen, sich selbst einen Impuls zum Frieden zu geben.“ Möglich sei etwa, kurz innezuhalten oder ein kurzes Stoßgebet zum Himmel zu schicken.

Bisher per Zeitschaltuhr

Bislang erfolgt das Geläut per Zeitschaltuhr und Elektromotor. „Die Menschen sollen aber nicht nur hören, sondern sich selbst beteiligen“, hatten die beiden Geistlichen nun die Idee, alle, die zum Frieden aufrufen möchten, einzuladen, um per Muskelkraft das tägliche Friedensgeläut zum Klingen zu bringen. Da das historische Geläut der Stiftskirche per Seilzug betrieben wird, ist das problemlos möglich. Rund fünf bis zehn Minuten soll die Glocke dann über der Stiftsstadt erklingen.

Aufgerufen zum Friedensgeläut sind ausdrücklich alle Menschen, unabhängig von Wohnort, Glauben, Konfession oder Religionszugehörigkeit, die ein Zeichen für den Frieden setzen möchten. Wer Interesse hat, sich zu beteiligen, kann sich bis Ende September an das Pfarrbüro (0 25 81 / 98 00 77) oder Pfarrer Krampe (0 25 81 / 94 27 68) wenden, idealerweise mit mehreren Terminvorschlägen.

Einmal täglich, aber unterschiedliche Zeiten

Nach wie vor soll einmal täglich geläutet werden. Aber um möglichst vielen Menschen die Beteiligung zu ermöglichen, ist das Friedensläuten per Muskelkraft dabei zu verschiedenen Uhrzeiten zwischen sieben und 20 Uhr möglich. Die Menschen werden natürlich in den Kirchturm begleitet und erhalten eine kurze Einweisung in die Läutetechnik.