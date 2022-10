Aktive Tage rund um Harlesiel

Der diesjährige Ausflug der Postsenioren (ehemalige Mitarbeiter der Post des Altkreises Warendorf) führte nach Harlesiel in die dortige Ferienanlage des Erholungswerkes. Dort erlebten die Senioren eine fast heimische Atmosphäre, waren die ehemaligen Postler doch in Ferienhäusern mit komplett eingerichteten Wohnungen untergebracht.

„Es waren erfüllte Tage für die Reisenden“, heißt es in einer Pressenotiz der Postsenioren. Natürlich führte am ersten Tag der Weg zum dortigen Deich, der in den nächsten Jahren noch um einen Meter erhöht werden soll nach dem Motto „sicher ist sicher“.

Miniaturwunderland in Leer

Am nächsten Tag ging es nach Leer in das dortige Miniaturwunderland, und natürlich durfte auch eine Stadtbesichtigung nicht fehlen. In Papenburg lernten die Postler die bekannten sich über 80 Kilometer erstreckenden Kanäle kennen. Und in der Meyer Werft wurde die Blockbauweise eines Schiffes präsentiert.

Auch Jever mit seinen kleinen Geschäften und das dortige Schloß sowie das Feuerschiffmuseum in Emden standen auf dem Reiseprogramm. Und natürlich stachen die Postler auch in See – mit einem Besuch der Insel Wangerooge – per Fährschiff und Inselbahn.Das berühmte Kaffee „Pudding“, errichtet auf einer alten Bunkeranlage beeindruckte die Reisegruppe. Am Ende der ereignisreichen Tage verabschiedete der Sprecher der Postsenioren, Jürgen Schütt, seine Mitreisenden wohlbehalten wieder in ihrer Heimat, in Warendorf und Freckenhorst.