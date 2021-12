Alle Karneval-Events abgesagt

Nach langer und intensiver Beratung hat sich der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval schweren Herzens dazu entschlossen, die Events rund um den Warendorfer Straßenkarneval 2022 in seiner traditionellen Form offiziell abzusagen. Dadurch fallen im Jahr 2022 die Marktplatz-Events zu Weiberfastnacht (24. Februar) und Rathauserstürmung (27. Februar), der Rosenmontagsumzug (28. Februar) durch die Altstadt sowie die Festzelt-Aktivitäten rund um die Karnevalsnacht (25. Februar) und Rosenmontagsparty (28. Februar) ersatzlos aus.

War der Bürgerausschuss am 11. November noch optimistisch, in eine stimmungsvolle Session 2021/2022 zu starten, machen jetzt die steigenden Corona-Infektionszahlen und die damit verbundenen gesetzlichen Einschränkungen den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung.

„Diese Entwicklung haben wir uns nicht gewünscht“, informiert das Bürgerausschuss-Team seine Mitglieder. Viele seien schon gedanklich beim Bau der Festwagen und der Ausgestaltung der Kostüme gewesen, als das Aus kam.

Mit jährlich bis zu 25 000 Besuchern seien die Veranstaltungen des Warendorfer Straßenkarnevals ein Anziehungsmagnet für Jecken aus der gesamten Region. „Zusammen als Region hätten wir es in unserem Festzelt wieder ordentlich krachen lassen und als große Gemeinschaft für einen familienfreundlichen und bunten Umzug für Klein und Groß gesorgt – nach dem Motto „Karneval – mit der Region – für die Region.“ Doch die Entwicklung der Covid-19-Pandemie, mit erneut verschärften Regelungen, lasse dem Bürgerausschuss keine andere Möglichkeit. Und: „Eine Besserung der Lage innerhalb der nächsten zwei Monate ist nicht ersichtlich und der Planungszeitraum ist bereits jetzt zu kurz. Zudem sind Hygienekonzepte im Rahmen vom Karneval, der von seiner Geselligkeit lebt, nur sehr schwer umzusetzen.“

Wenngleich die Großveranstaltungen abgesagt werden, so ist der Karneval als fünfte Jahreszeit fest im Brauchtumskalender von Warendorf verankert. Mit dem 11.11. wurde die Session unter dem Motto „Der Karneval lebt auf, sei du dabei und freu’ dich drauf!“ eröffnet. In diesem Sinne will der Bürgerausschuss die Lage im Blick behalten und gegebenenfalls schauen, ob sich kleinere karnevalistische Aktionen und feierliche Alternativen bieten. Die Session endet am Aschermittwoch.

Der Bürgerausschuss wünscht allen Jecken in Warendorf und Umgebung weiteres Durchhaltevermögen. „Bleibt gesund und freut Euch mit uns auf eine hoffentlich unbeschwerte Session 2023, auf die wir unsere Planungen fortan ausrichten werden.“