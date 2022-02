Alle klanglichen Register gezogen

Das Trio „Wildes Holz“ hat für sein Auftreten im Theater am Wall am Freitag hatte es aus der großen Schatzkiste ihres Repertoires besondere Kunststücke hervorgezaubert.

Wenn sich Rocky Balboa, Madonna mit Antonio Vivaldi treffen und das Publikum restlos begeistert ist, dann kann es sich nur um ein Konzert des Trios „Wildes Holz“ handeln. Für ihr Auftreten im Theater am Wall am Freitag hatten die Musiker aus der großen Schatzkiste ihres Repertoires besondere Kunststücke hervorgezaubert. Als die Titelmusik „Gonna Fly Now“ von Bill Conti aus dem Kinoklassiker „Rocky“ erklang, starten der Blockflötenvirtuose Tobias Reisige sowie der Kontrabassist Markus Conrads und der Gitarrist Johannes Behr an der bestens besetzten Saitenfront zu einem stilistischen Ritt durch mehrere Jahrhunderte. Mit genialen Arrangements entlockten sie ihren Instrumenten mitreißende Weisen, fühlten sich in barocken Welten ebenso zu Hause wie bei Jazz, Swing, Rock und Pop.

Wer seinen CDs solch eigenwillige Namen wie „Astrein“, „Massiv“, „Mildes Holz“ oder „Ungehobelt“ verleiht, der kann sich bei Titeln wie „In der Holzklasse“ natürlich richtig austoben. Tobias Reisige, der als Deutschlands erster diplomierter Jazz-Blockflötist sowieso eine Ausnahmeerscheinung in der eher historisch ausgerichteten Blockflötenwelt darstellt, wusste von der ersten Sekunde an das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Wenn er zu „Like a Virgin“ von Madonna anstimmte, erklang dieser Song aus dem Jahre 1984 wie vom Staub der Zeit befreit in einem ganz frischen Arrangement. Ganz nach dem Titel ihres aktuellen Programms „Höhen und Tiefen“ zog er dabei alle klanglichen Register von der kleinen Piccolo-Flöte bis zur Bas-Flöte, entwickelte dieses oftmals verkannte Instrument in seinen Händen ein gar konzertantes Eigenleben.

Amüsante Moderationen eine perfekte Ergänzung zum musikalischen Crossover

Mit dem Kontrabassisten Markus Conrads und dem Gitarristen Johannes Behr hatte er Kollegen zur Seite, auf deren Qualitäten er sich bestens verlassen konnte. Sie boten ihm nicht nur den klangfarbenreichen Grund, auf dem er sein Melodiespiel aufbauen konnte, sie nahmen auch seine Ideen und Impulse eigenständig auf und entwickelten sie dann weiter. Da wird eine eher für ruhigere Stimmungen verwendete Form der „Pavane“ zu einem hochemotionalen Erlebnis.

Wenn dann Tobias Reisige aus seiner Kindheit plauderte, waren diese überaus amüsanten Moderationen eine perfekte Ergänzung zum musikalischen Crossover. Mediterranes Flair verbreitete sich im Theater am Wall, als Vivaldis wunderbare Melodien des Sall erfüllten. Aber „Wildes Holz“ machte auch vor legendären Songs von Falko nicht Halt und ihr Ritt durch die 90er Jahre war rasant mit jeder einzelnen Tonfolge. Bei „Moretti Swing“ genoss man die Leichtigkeit der Musik und so richtig austoben konnte sich das Trio dann bei „Wild für 4“. So wie an diesem Abend von „Wildes Holz“ hat man Blockflötenweisen wohl noch nie gehört.

Im Jahre 1998 hat sie die Hartholz-Boygroup aus Recklinghausen bei einer wilden Hotelzimmer-Session gefunden und seitdem revolutionieren sie die Musikszene. An diesem Abend wurden Musikliebhaber sämtlicher Colour exquisit unterhalten von drei Musikern, die ihr Handwerk von der Pieke auf gelernt haben. Es gibt eben Formationen mit unverwechselbarem Format wie eben „Wildes Holz“ aus dem Kohlenpott oder die „Zuchini Sistaz“ aus der nahen Domstadt, die heben sich von den „normalen“ Trios ab und gehen dabei zum ultimativen Vergnügen des Publikums ganz eigene Wege.