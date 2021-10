Der Trödelmarkt der Aktion Kleiner Prinz war ein voller Erfolg. Von Donnerstag bis Sonntag hatten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in der Halle am Hartsteinwerk ihre Einkäufe zu machen und so manches Schnäppchen zu finden.

Sylvia Oertker, Vorsitzende der Aktion Kleiner Prinz, strahlt: „Der Trödelmarkt ist super gelaufen. Wir können ein sehr positives Fazit ziehen, alle Mühe hat sich gelohnt.“

Von Donnerstag bis Sonntag hatten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in der Halle am Hartsteinwerk ihre Einkäufe zu machen und so manches Schnäppchen zu finden. Das Prozedere der Anmeldung – es waren immer nur 100 Leute für eineinviertel Stunden zugelassen – schien erst lästig, aber es stellte sich heraus, dass das für den Bummel durch die Hallen und das Stöbern in den unterschiedlichen Abteilungen sehr von Vorteil war.

Pia Schlömer, die aus dem Rheinland angereist war, empfand das auch so: „Die übliche Enge und Drängelei, die man sonst von Trödelmärkten kennt, herrscht hier nicht, sodass man in aller Ruhe aussuchen, anschauen und überlegen kann. Wenn man Fragen hat, kann man sich an die freundlichen HelferInnen wenden, die dann gerne Auskunft oder einen Tipp geben.“ Marion Schubert, die den Stand mit Glaswaren betreute, erlebte es ähnlich und freute sich, dass keine Hektik mehr aufkommt. „Früher bin ich oft in Stress gekommen“, berichtet sie, „wenn ich die gekauften Waren einpacken, den Stand im Auge behalten und noch Fragen ungeduldiger Käufer beantworten musste. Aber jetzt kann alles in Ruhe gehen, ich bleibe ganz entspannt.“

Von der guten Stimmung unter den Helferteams spricht auch Jutta Fels, die für die Einsatzpläne der Helferinnen und Helfer verantwortlich ist. „Auch Leute, die diesmal neu dabei waren und drei Schülerinnen im Sozialpraktikum hatten viel Freude an ihrer Arbeit, sind mit Freundlichkeit und in fröhlicher Stimmung bei der Sache gewesen.“

Wer in diesem Jahr nicht dabei sein konnte, möge sich schon einmal den Termin für den nächsten Trödelmarkt vormerken: Er findet statt vom 29. September bis 3. Oktober 2022