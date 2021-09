Alles ist so friedlich und sicher

Die Sadats sind eine große Familie. Vier Mädchen und drei Jungs im Alter von drei bis 17 Jahren. Vater Abdullah und Mutter Amira in Kabul geboren, dann mit den Kindern nach Mazar-e-Scharif gezogen. Dann drohten Taliban, sie zu ermorden. Noch vor der medial um die Welt gegangenen Rettungsaktion durch die westlichen Militärs, Anfang Juli, beantragten und erhielten Sadats ihre Visa. Jetzt leben die Neun in Müssingen. Im früheren Hotel Birkeneck.

Als Isaf-Ortskraft war noch alles in Ordnung

Am späten Nachmittag, Anfang der Woche. Draußen vorm alten Lokal knacken die Eicheln unterm Schuh, es geht am Trakt mit den amtsdeutsch „allein reisenden Männern“ vorbei zur Tür an der Gebäudefront. Unten lächelt Farzana (13) schüchtern zu den Leuten von der Presse, Papa Abdullah sitzt mit einem der Kinder auf der Bank und raucht, begrüßt Vanessa Beer, die im Sozialamt für Flüchtlings- und Integrationsangelegenheiten zuständig und als Vertraute mit dabei ist.

Isaf, die International Security Assistance Force, war sechs Jahre lang Arbeitgeber von Abdullah. Er hatte einen Job als Reinigungskraft, als Barkeeper im Camp Marmal bei Masar-e-Scharif. Solange die Isaf da war, hätten sie ein gutes Leben gehabt. Wegen Corona verlor er vor zwei Jahren zunächst die Arbeit. Und es war klar, dass das internationale Schutzmandat in Afghanistan bald endet.

„ »Ihr arbeitet mit der Isaf zusammen. Wir werden euch töten.« “ Taliban zu Sadats ältestem Sohn

Dann kam der Tag, der aus der Heimat einen Angstort machte. „Taliban haben meinen Sohn angehalten und ihm gesagt: ,Ihr arbeitet mit der Isaf zusammen. Wir werden euch töten.‘“ Bis dahin seien die Taliban noch nicht weit vorgedrungen gewesen, sagt Sadats Frau. Spätestens damit war Abdullah klar: Er muss seine Familie nehmen und fort. Nach Deutschland, in das Land, für dessen Soldaten er „Ortskraft“ gewesen war.

Er lieh sich Geld. Irgendwer habe ihm bei Beantragung der Visa gesagt, er könne eine Rückerstattung beantragen. Damit könnte er die Schulden begleichen, die er für den Flug nach Frankfurt gemacht hat. „Es kann sein“, sagt Sadat, „dass es erstattet wird. Aber wir erwarten und verlangen das nicht.“

„ »Die gehen brutal vor. Es kann sein, dass sie einfach Leute umbringen.« “ Mutter Amira Sadat

Sadat ist ein häufig vorkommender Name in dem Zuhause, wo seine Frau und seine sieben Kinder nicht mehr zu Hause sein können. Sie fürchte Denunziation, sagt Sadats Frau, und es sei für die Taliban schrecklich simpel: „Die gehen brutal vor. Es kann sein, dass sie einfach Leute umbringen.“ Ihre Schwester sei Lehrerin. Eigentlich. Sie habe Berufsverbot. Das nehme Hoffnung. „Die Menschen haben Angst“, sagt Abdullah Sadat, und seine Frau fügt mit einem Ausdruck von Schrecken und Traurigkeit hinzu: „Die Frauen müssen zu Hause sitzen.“ Wie ihre Schwester denn ihren Lebensunterhalt bestreiten solle?

Auch wenn sein Bruder es ebenfalls nach Deutschlands geschafft habe, in den Süden, sei die Sorge um die Verwandtschaft da. Vater, Schwager, die Großfamilie – sie alle seien noch immer dort, wo die Taliban seien. Der „Warendorfer“ pfeift unvermittelt vom Haltepunkt durch das Dachfenster, die Presseleute zucken zusammen. Sadats haben sich dran gewöhnt, im Gegensatz zu den Gästen, die Fragen über die Zeit in Afghanistan stellen und über dieses neue Land Deutschland.

Tochter Farzana will Lehrerin werden

Jetzt sind seine Frau, die Kinder und er hier. In dem Land, in dem alles anders ist als in Afghanistan. Wie sich die Familie fühle, zweieinhalb Monate nach der Flucht aus Kabul? Wie es sich anfühle? „Mir gefällt das Leben in Warendorf“, sagt der Vater, und ein warmes Lächeln ändert seinen Ausdruck, „das hier ist ein freundliches und sicheres Leben – ich habe ein Gefühl, als wäre es meine Familie.“

Die Kinder sollen die Schule besuchen, auch er möchte die Sprache lernen, um arbeiten gehen zu können. Sprache sei eine Barriere. Gelernt, sagt er und blickt hoch zur Deckenleuchte, habe er Elektriker. In den Beruf würde er gern wieder zurück. Amira möchte ihren Abschluss nachholen. „Ich konnte nur bis zur vierten Klasse die Schule besuchen.“ Deutsch verstehen und sprechen will auch sie. „Wenn man die Sprache kann, dann kann man einkaufen.“ Auch für Ashak, die afghanischen Teigtaschen. Etwas anderes vielleicht als diesen groben Porree hier in Deutschland. Zuhause war der feiner.

„ »Ich habe Angst, dass sie umgebracht werden. Ich habe kein gutes Gefühl.« “ Abdullah Sadat über Verwandte

„Die Schule gefällt uns“, sagen die beiden Schwestern Yalda (16) und Farzana (alle Namen von der Redaktion geändert). „In Afghanistan hatten wir keine Pause. Hier darf man eine machen. Und wir hatten dort nur eine Klasse – hier gibt es viele.“ Sie lernen Deutsch. Und Englisch. Als Lehrerin muss man das ja können. Sie wolle eine werden, sagt Farzana und strahlt.

Abdullah Sadat befällt immer wieder einmal Sorge um sein Volk. „Ich trauere mit, wie es den Leuten ergeht. Ich habe Angst, dass sie umgebracht werden. Ich habe kein gutes Gefühl.“ Dann lächelt er aber wieder. Freut sich darauf, morgens das kleinste Kind in die Schule zu bringen. Dann geht das Ehepaar Sadat gern in Warendorf einkaufen. In die Stadt, zu der man durch die vielen so grünen Felder gelangt. In der alles so anders ist.

Und so friedlich und sicher.