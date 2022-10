Alles rund um den Hund

Der Welpenhandel auf dem Warendorfer Fettmarkt war ihr schon lange ein Dorn im Auge. Umso besser, so findet Jasmin Scherzinger, dass es diesen Handel in diesem Jahr erstmals auf dem Fettmarkt nicht mehr geben wird. Doch das Thema „Hunde“ findet sich dennoch auf dem Lohwallgelände – es wird vielmehr ein breites Angebot mit wissenswerten Informationen rund um den Hund geben. Jasmin Scherzinger hatte letztlich diesen Stein ins Rollen gebracht, und jetzt bekommt das Thema „Hund“ plötzlich eine neue Dimension auf dem Fettmarkt.

Tiere auf dem Fettmarkt? Die wird es auch in diesem Jahr geben. Aber der Handel mit Großvieh und auch mit Hundewelpen ist in diesem Jahr erstmals vom Fettmarktgelände verbannt. Gut so – findet Jasmin Scherzinger. Die Warendorferin hatte vor einigen Jahren mit Schrecken den Welpenhandel der Fa. Winkels (Dorsten) entdeckt und die Zustände in einem Facebook-Post angeprangert. „Ich habe mich tierisch über den Welpenhandel geärgert”, erinnert sie sich. Und sie war nicht allein mit ihrer Empörung. Viele Nutzer haben sich damals angeschlossen und so hat die Hundefreundin 2019 erstmals Kontakt mit den Verantwortlichen der Stadt Warendorf aufgenommen. Und es entstand die Idee, den „Hund“ nicht mehr als Handelsware auf den Fettmarkt zu bringen, sondern die Vielfältigkeit des beliebten Haustieres darzustellen.

Einige bürokratische Hürden

Nach einigen bürokratischen und organisatorischen Hürden ist es dann an diesem Fettmarktmittwoch endlich soweit. Unter Beteiligung zahlreicher Hunde-Gruppen füllt sich eine Fläche von 30 mal 40 Metern auf dem Fettmarkt mit allem, was zum Hundeleben dazugehört.

Der Schäferhundverein Freckenhorst und Hundesportlerin Sabine Pries werden sich mit den Tieren sportlich betätigen – und Groß und Klein sicherlich zum Staunen bringen. Die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes wird zeigen, wie die Suchhunde im Einsatzfall vermisste Personen in Trümmern aufspüren und so Leben retten. Der Malteser Hilfsdienst stellt seinen Besuchsdienst vor, der unter anderem auch mit Hund regelmäßig ältere Menschen besucht. Hundephysiotherapeutin Bärbel Moritz zeigt, wie Hunde auch ohne Medikamente von Schmerzen befreit werden können und gibt einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Besucher, die sich mit ihrem eigenen vierbeinigen Freund ablichten lassen wollen, werden bei Tierfotografin Julia Hartmann fündig.

Hundeasyl präsentiert ein digitales Angebot

Ein neuer tierischer Begleiter lässt sich auch ohne Welpenhandel auf dem Fettmarkt finden: „Wer noch einen Platz in seinem Herzen frei hat, kann beim Hundeasyl Freckenhorst fündig werden“, blickt Organisatorin Jasmin Scherzinger voraus.

Die Mitglieder des Hundeasyls werden zwar ohne Tiere, dafür mit digitalen Vorstellungen aller Hunde, die derzeit zur Vermittlung stehen, teilnehmen. Moderiert wird der „Hunde-Fettmarkt“ von Claudia Nagel.

Jasmin Scherzinger freute sich im Pressegespräch, dass ihr Anliegen bei den Verantwortlichen des Fettmarktes gehört wurde: „Viehandel mit Handschlag? In welchem Jahrhundert leben wir denn?” hofft sie, mit dem neuen Angebot den Fettmarkt ein Stück weiter in Richtung Zukunft führen zu können.