Alles seltsam – alles typisch Georg Kreisler

„Erst fängt er ganz langsam an, aber dann, aber dann …“, so kann man die Texte von Georg Kreisler charakterisieren. Beschreibungen von Alltäglichkeiten mit sanftem oder poetischem Beginn und leichter musikalischer Untermalung lassen auf einen entspannten Konzertabend tippen, wenn man Kreisler nicht kennt. Wer ihn kennt, wartet förmlich darauf, was dann kurze Zeit später unweigerlich kommt – der satirische Stich! Der Moment, bei dem man aufhört, mit den Füßen zu wippen und sich peinlich berührt zurücklehnt – aus welchem Grund auch immer.

In diesem Jahr wäre Georg Kreisler 100 Jahre alt geworden. Grund genug, den satirisch bissigen Komponisten und Pianisten erneut genau unter die Lupe zu nehmen.

Leicht und gemütlich fing auch das Musikprogramm „Georg Kreisler – sein Leben, seine Lieder“ mit Markus von Hagen und Philip Ritter am Mittwoch Abend im Elsbergforum an.

„Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau … Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau ...“, trällerte Markus von Hagen zu Beginn und Philip Ritter spielte dazu. Aber Vorsicht! Hier wird Tacheles gesungen, denn sofort kommt der Stich: „Gehn wir Tauben vergiften im Park!“, singt von Hagen weiter.

„Natürlich durfte der Abend nicht ohne das bekannteste Lied von Georg Kreisler anfangen“, begrüßt Markus von Hagen das Publikum. Das Publikum quittierte den Einstieg in den Abend mit einem wohlwollenden und wissenden Lächeln im Gesicht, denn anscheinend hatten sich fast nur Kreisler-Fans zusammen gefunden.

„Das Lied wurde ursprünglich in Englisch geschrieben“, erklärte von Hagen weiter. Kreisler war Jude und ist Ende der 30er Jahre nach Amerika emigriert. Dort schlug er sich mit dem Vertonen von Stummfilmen durch. „Wenn Sie Filme von Charlie Chaplin sehen..., die Musik im Hintergrund ist von Kreisler“, kommentiert von Hagen seine Ausführungen.

Musik und Worte wirken

Von Hagen und Ritter stellten sich selbst nicht in den Vordergrund und ließen Musik und Worte wirken. Allerdings gab es für von Hagens charmante Art, Kreislers Lieder und Leben vorzustellen und Ritters virtuoses Spiel am Klavier nach jedem Beitrag reichlich Applaus.

Kreisler kam als Soldat der US Army wieder zurück nach Europa. Die beiden Münsteraner Künstler hatten auch Lieder in ihrem Repertoire, die, nach Kreislers Rückkehr nach Wien, zensiert und von den Rundfunkanstalten nicht gespielt wurden. Sein „politischer Surrealismus und seine „Lieder zum Fürchten“ sind von erstaunlicher Aktualität.