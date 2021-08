Allgemeinwohl statt Eigeninteresse

Ihren regelmäßigen Informationsaustausch setzten Bürgermeister Axel Linke und der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup am Montagvormittag fort. Hauptthemen waren der Digitalisierungspakt, das Planungsrecht, zunehmende Drohungen gegenüber Polizei, Feuerwehr und politischen Amtsträgern sowie die Novellierung des Baugesetzbuches. An dem Gespräch nahm auch SPD-Fraktionschefin Andrea Kleene-Erke teil.

Sowohl Daldrup als auch Linke würdigten die regelmäßigen Treffen – ob wegen sozialen Wohnungsbaus, Klimaschutz oder der Vereinfachung von Planungsrecht. Bei vielen Themen lagen der Bürgermeister und der SPD-Bundestagsabgeordnete nicht oder kaum auseinander. Ganz deutlich unterstrich der Bundestagsabgeordnete im Gespräch aber auch, dass die Fragen der Schaffung von neuem Wohnraum eng mit den Fragen der Mobilität verknüpft sein müssten. Und damit meinte er nicht unbedingt Straßen, sondern den Ausbau des Öffentlichen Personen Nahverkehrs. Daldrup verwies auf Aspekte wie E-Mobilität, Car-Sharing oder den schienengebundenen Verkehr.

Nicht nur Bundespolitiker sind Anfeindungen ausgesetzt, so Daldrup. Auch Bürgermeister und Stadträte würden zunehmend attackiert. Oftmals sei es bereits der Ton in den sozialen Netzwerken, der rauer werde. Daldrup prangerte das gesellschaftliche Klima an und plädierte für Respekt und Diskussion statt Verurteilung. Er wolle das Thema nicht auf Bildungseinrichtungen abschieben, sehe diese aber durchaus in der Verantwortung. Befremdend sei, wenn ein 16-Jähriger heute zwar an Wahlen teilnehmen könne, aber die Grundsätze der Demokratie und das Wahlsystem in Deutschland überhaupt nicht kenne.

Der Abgeordnete sicherte dem Bürgermeister seine Unterstützung zu, was die Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahrensvorgängen im Planungsrecht angeht. Linke hatte Daldrup sein Leid geklagt, dass zum Beispiel von der Planung bis zur Realisierung eines Radwegeneubaus nicht selten zehn Jahre ins Land gehen. Ein anderer Fall: Warendorf wartet immer noch auf eine Lösung im Streit um die Schließung der unbeschrankten Bahnübergänge zwischen Warendorf und Telgte. „Wir müssen schneller werden im Planungsrecht“, erhofft sich Daldrup eine Lösung aus der aktuellen Novellierung des Baugesetzbuches. In diesem Zusammenhang werde auch das Bodenrecht diskutiert. Und der Sozialdemokrat nannte ein simples Beispiel: „Der Stadtrat einer Kommune sorgt dafür, dass Ackerland zu Bauland wird. Der Eigentümer freut sich, weil er – ohne etwas dafür zu tun – Vermögen zugewiesen bekommt, sprich der Preis für Grund und Boden verzehnfacht sich. Das ist auch in Ordnung.“

Allerdings, räumte Daldrup ein, müsse auch darüber diskutiert werden, ob derjenige, der dann „leistungslos reich“ geworden sei, nicht auch etwas zurückgeben sollte. Hier klaffe eine große Lücke zwischen Eigeninteresse und Allgemeinwohl. Das Allgemeinwohl müsse künftig stärker berücksichtigt werden als das Individualinteresse.