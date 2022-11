Alltagserinnerungen berühren

Der Projektkurs „NS – Erinnern gegen das Vergessen“ des Mariengymnasiums Warendorf (MGW) unternahm jetzt eine fünftägige Studienreise nach Polen, um die jüdische Geschichte im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus besser kennenzulernen und die Gedenkstätten Auschwitz und Auschwitz-Birkenau sowie Krakau zu besuchen.

Organisiert wurde die Fahrt von den Geschichtslehrerinnen Dr. Stephanie Taube und Sandra Benteler in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund (IBB), berichtet das MGW in einer Pressenotiz. Die 19 Schülerinnen und Schüler wurden von den Lehrerinnen Julia Bosse und Antonia Vellmanns sowie von einer Mitarbeiterin des IBB aus Deutschland und einer Teamerin vor Ort betreut, die die Schüler durch das facettenreiche Programm führten und in Workshops die Erlebnisse und Eindrücke mit ihnen aufarbeiteten. Das Kulturreferat des Westpreußischen Landesmuseums und seine Kulturreferentin Magdalena Oxfort hatten die Fahrt ermöglicht, teilt die Schule weiter mit.

Besichtigung der alten Synagoge

Gleich am ersten Tag gab es für die Schüler eine Stadtführung durch den Ort Oświecim, der im Deutschen „Auschwitz“ genannt wird, sowie eine Besichtigung der alten Synagoge, die heutzutage ein Begegnungszen­trum beherbergt. Der nächste Tag stand im Zeichen der Gedenkstätte Auschwitz I und begann mit einer Führung durch das an die Stadt angrenzende ehemalige Stammlager – eine bedrückende Atmosphäre. Besonders beeindruckt zeigten die Schülerinnen und Schüler sich von den Ausstellungen, die das unbeschwerte Leben der jüdischen Europäer vor ihrer Deportation zeigten, von den im Lager entstandenen Kinderzeichnungen und von der unvorstellbaren Menge an hinter Glas ausgestellten gesammelten Habseligkeiten und Haaren der deportierten Menschen.

Schicksal einzelner jüdischer Familien

Zudem fuhr die Gruppe in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, wo sie das Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz II besuchte. Insbesondere die Größe des Lagers verwunderte die Teilnehmer. Und auch dort waren es Erinnerungen an das alltägliche Leben der Ermordeten, die besonders berührten.

Die Jugendlichen nahmen an einem Workshop zu Gegenständen aus dem ehemaligen Stammlager teil, anhand derer über das Schicksal einzelner jüdischer Familien recherchiert werden konnte. Nach einem von den Schülern gestalteten Abschiedsritual am Abend machte sich die Gruppe auf den Weg nach Krakau. Die Stadtführung endete in einem jüdischen Restaurant im ehemaligen jüdischen Viertel Kazimierz mit jüdischem Essen und einem traditionellen Klezmer-Konzert am Abend. Am Abschlusstag konnte die Gruppe noch ein Zeitzeugengespräch mit Lidia Maksymowicz führen, die das Vernichtungslager Au­schwitz-Birkenau als Kind überlebt hatte. Diese emotionale Begegnung, ihre eindrucksvollen Erzählungen und ihr Appell an die Jugendlichen, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, damit sie sich nicht wiederholt, wird den Schülern in Erinnerung bleiben.