Als der Schulbesuch eine Ehre war - Klassentreffen nach 62 Jahren

Für manch einen sind die Erinnerungen an die Schulzeit auch wirklich mit einer schönen Zeit verbunden – das kann auch die Damenrunde bestätigen, die sich jetzt zu einem Klassentreffen, nach 62 Jahren Abitur am Mariengymnasium, zusammenfand. Gerne erinnerten sie sich vor allem an ihre Lehrerinnen und Lehrer.

62 Jahre liegt das Abitur für diese Damenrunde am Mariengymnasium nun zurück, sie erinnern sich an an ihre Lehrerinnen.

Klein, aber fidel wie immer, war das Trüppchen, das zum Klassentreffen zusammenkam – und das immerhin 62 Jahre nach dem gemeinsamen Abitur 1960.

28 Abiturientinnen waren es damals, nun konnten nur noch elf „Mädchen von damals“ teilnehmen – das Alter fordert seinen Tribut. In besonderer Weise gedachte die Gruppe deshalb den schon verstorbenen Klassenkameradinnen, die an diesem Tag in der Runde sehr vermisst wurden.

Dr. Maria Moormann Foto: Fotos: MGW/Kaup

Im Rückblick auf die gemeinsame Schulzeit ließen die Teilnehmerinnen die 1950er Jahre Revue passieren. Sechs Jahre nach Kriegsende begannen sie ihre Marienschulzeit – damals noch in dem klassizistischen Gebäude an der Kurzen-Kesselstraße.

Besatzungsmacht beschlagnahmte die Schule.

Und die Damen erinnerten sich nur zu gut: Es war noch nicht lange her, dass die Besatzungsmacht die Schule beschlagnahmt hatte und die Marienschülerinnen behelfsmäßig im Schichtunterricht in anderen Schulen und auch in Privathäusern unterrichtet wurden und sogar eigene Stühle und Brennholz für den Unterricht mitbringen mussten. Dank des unermüdlichen Einsatzes der Direktorinnen Dr. Maria Moormann und ihrer Nachfolgerin Therese Kampelmann und dem engagierten Kollegium fanden die Warendorfer Schülerinnen 1951 einen ganz normalen Schulalltag vor.

Die Lehrerinnen und die beiden Lehrer machten damals klar, dass es eine Ehre war, die Marienschule besuchen zu dürfen – wofür damals noch jeden Monat 20 Mark Schulgeld in bar entrichtet wurden. Und natürlich wurden auch viele Erinnerungen in der Runde ausgetauscht – an die unvergessene Französisch-Lehrerin Dr. Elisabeth Hufnagel, die Mathe-Lehrerinnen Fräulein Senger und Fräulein Kaesbach, an den Englischlehrer Herrn Pröpper und die Sportlehrerin Frau Müller-Temme, an die Musiklehrerin Fräulein Ernst und den Chemie- und Physiklehrer Herrn Koch, an Fräulein Heese und noch so viele mehr. Natürlich wurden auch die beiden Direktorinnen dieser vergangenen Schulzeit nicht vergessen – die immer korrekte und gestrenge Frau Direktorin Kampelmann und die letzte Klassenlehrerin, die Direktorin Marianne Köster, die die Schülerinnen zum Abitur führte.