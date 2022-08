Als Gemeinschaft erfolgreich

Zwei neue Kunstrasenplätze für die WSU wurden am Samstag eingeweiht. „Was hier entstanden ist, ist für uns großartig“, machte der Fußball-Vorsitzende Michael Grothues in seiner Ansprache deutlich.

Ein lange geplantes Projekt ging am Samstag für die Fußballabteilung der Warendorfer Sportunion offiziell zu Ende. Die Sportler können sich über zwei neue Kunstrasenplätze freuen, auf denen zukünftig trainiert und Spiele ausgetragen werden können. Zwar sind die aus einem gut 700 Quadratmeter großen Spielfeld und einem kleineren Jugendspielfeld bestehenden Plätze bereits seit Oktober 2021 in Betrieb, passend zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins wurde die Eröffnung der neuen „Aventus-Arena“ jetzt mit einem Festakt nachgeholt.

„ »Die Zeit der blutigen Schürfwunden an Knien und Oberschenkeln ist vorbei.« “ WSU-Präsident Ralf Sawukaytis

„Was hier entstanden ist, ist für uns großartig“, machte der Fußball-Vorsitzende Michael Grothues in seiner Ansprache deutlich und warf einen Blick zurück auf die Anfänge der Anlage. Bereits 2014 seien bei der Stadt die ersten Anträge für Mittel der Sportpauschale gestellt worden. Indem der bestehende Ascheplatz, neben dem Volksbank-Stadion, in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden sollte, wurde versucht, Ressourcen zu schonen und die Kosten zu begrenzen.

Nach Müssingen, Hoetmar und Freckenhorst, sollte dann 2020 auch in Warendorf mit dem Bau begonnen werden. Doch die Corona-Pandemie verzögerte den Baubeginn mehrmals. In Eigenleistung investierten die Sportler nicht nur selbst viel Muskelkraft, sondern der Förderverein trug mit dem ins Leben gerufenen Projekt „Aus Asche wird Rasen“ auch eine beträchtliche Summe zusammen, um die erheblichen Mehrkosten für die Stadt abzumildern.

Umso mehr zeigte sich Grothues erfreut, den Platz nun seiner Bestimmung übergeben zu können: „Unsere Anlage ist nicht nur eine moderne und funktionierende Sportstätte, sondern auch ein Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn sich eine starke Gemeinschaft ein Ziel setzt und gemeinsam anpackt“. Dem konnte Ralf Sawukaytis, Präsident der WSU, nur zustimmen. „Die Zeit der blutigen Schürfwunden an Knien und Oberschenkeln ist vorbei“, bedankte sich bei allen Sponsoren und Helfern. Rat, Verwaltung sowie die Parteien hätten das Projekt ebenso unterstützt wie zahlreiche Warendorfer. Zugleich verwies er auf die sich noch im Bau befindlichen neuen Umkleidekabinen. Bürgermeister Peter Horstmann überbrachte im Namen der Stadt Warendorf seine Glückwünsche: „Diese Sportanlage ist ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen der WSU, den Sponsoren, Bürgern und der Stadt.“ Gerade die Fußballabteilung sei eine der tragenden Säulen des 850 Mitglieder zählenden Vereins. „Wir sind alle am Ball geblieben“, bedankte sich Horstmann gleichzeitig bei den Beteiligten.

Zukünftig sind die Kunstrasenplätze nach der in der Nachbarschaft belegenen Firma Aventus benannt. Wie der Geschäftsführer und Sponsor Kai Lammers betonte, erfülle es ihn mit Stolz, den eigenen Firmennamen in einem Stadion zu sehen. Zwischen den Ansprachen zeigten die „Hüpfer“ und „Flöckchen“ der WaKaGe ihr tänzerisches Können. Bei Würstchen und Getränken hatten Besucher und Sponsoren Zeit, um sich auszutauschen und auf den neuen Kunstrasen anzustoßen.