Als Goethe „Schmiergeld“ zahlte

Auch Johann Wolfgang von Goethe hat mal einen Stopp in Warendorf gemacht – die Rechnung dafür ist gut sichtbar an der Fassade des heutigen Kaiserhofes an der Oststraße angebracht. Werner Stock führte mit einem literarischen Rundgang durch die Innenstadt von Warendorf.

Der Unesco-Welttag des Buches wurde am 23. April 1995 ins Leben gerufen und am Samstag abermals gefeiert. Die Warendorfer Tourist-Information hatte zu einem literarischen Rundgang durch die Innenstadt eingeladen.

Stadtführer Werner Stock wusste viele Details zu historischen Häusern und ihren Bewohnern zu erzählen: „In Warendorf existieren mehr als 400 Häuser, die älter als 200 Jahre alt sind. 300 von ihnen sind denkmalgeschützt.“ An 40 prangt unterhalb des Giebels ein Drachenkopf. „Die wurden genutzt, um größere Möbel in die kleinen Wohnungen in den oberen Etagen mit einem Seilzug zu transportieren. Das Treppenhaus war dafür zu schmal“, so Stock.

Rechnung in Sütterlinschrift

Johann Wolfgang von Goethe hat vom 9. auf den 10. Dezember 1792 im heutigen Kaiserhof übernachtet. Die Rechnung ist gut sichtbar an der Fassade angebracht. „Sie ist in Sütterlinschrift geschrieben. Das habe ich noch von meiner Großmutter gelernt“, erklärte Stock. „Goethe hat damals ,Schmiergeld‘ bezahlt.“ Das hatte jedoch eine andere Bedeutung als heute und wurde für das Schmieren der Kutsche fällig.

Start- und Endpunkt des 90-minütigen Stadtbummels war das Hotel im Engel am Ostwall. Auf der Mauer eines Durchgangs ist ein Denkmal für den 2011 verstorbenen Ferdinand „Ferdi“ Bichtler zu sehen – geschaffen vom Künstler Dr. Winfried Totzek. Blaumann, Aktentasche und Fahrrad waren seine Markenzeichen. Auch nach seiner Pensionierung sorgte er für Sauberkeit in der Stadt. Dank seines akribischen Forschens ist bekannt, dass der achte Meridian durch den Emsseepark verläuft.

Vor vier Jahren hat Werner Stock diesen unterhaltsamen Rundgang auf Wunsch von Reinhard Hesse, damaliger Präsident des Warendorfer Rotary-Clubs, ausgearbeitet. Mehr als die sieben Teilnehmer am Samstag hätte er allemal verdient gehabt.