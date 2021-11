Als Kegeln noch Volkssport war

Heute vor genau 50 Jahren haben sich zehn junge Hoetmarer erstmals zum gemeinsamen Kegelabend im Gasthof Jungmann getroffen. Es war die Geburtsstunde des Kegelclubs „Kleinholz“, der im letzten halben Jahrhundert immer wieder auf sich aufmerksam gemacht und zur positiven Entwicklung des Golddorfes maßgeblich beigetragen hat.

„Mit 17, 18 Jahren durften wir abends erstmals von zu Hause weg und wollten gemeinsam etwas unternehmen“, erinnert sich Gründungsmitglied und Kegelvater Paul Dollmann zurück. Anders als heute sei Kegeln seinerzeit eine Art Volkssport gewesen, so lag die Clubgründung auf der Hand.

Bis Ende Juli 1973 rollte einmal im Monat die Kugel, ehe man zwischen Ende Juli 1973 und Anfang April 1976 eine dreijährige Zwangspause einlegen musste. „Fast alle von uns mussten ihren Wehrdienst ableisten und von zu Hause weg“, weiß Heiner Ruthmann, der bei der Wiederaufnahme des Kegelbetriebes mit weiteren Freunden zum „KC Kleinholz“ dazustieß. Besonders sei sicherlich, dass sich das Gesicht des Clubs seitdem nahezu nicht verändert habe. Neben den Gründungsmitgliedern Karl Brinkmann, Paul Dollmann, Josef Hanhoff, Manfred Laszewski, Peter Recker und Bernhard Volmer sowie den wenige Wochen nach der Gründung zum Club hinzugestoßenen Heinrich Schneyer, Josef Brand und Ludger Hiltrop gehören im Jubiläumsjahr auch Bernd Besselmann, Ludger Kortenjan, Heiner Ruthmann und Klaus Eggelnpöhler zum „KC Kleinholz“.

Ein neues Zuhause für den Club

Zum neuen zu Hause des Clubs wurde nach dem Neustart im Jahr 1976 die Kegelbahn der Gaststätte „Am Eck“, wo bis 2017 monatlich gekegelt wurde. Seitdem treffen sich die Clubmitglieder zum Stammtisch. „Das Kegeln stand bei uns ohnehin nicht immer im Vordergrund“, sagt Paul Dollmann: „Viel wichtiger waren uns Geselligkeit, Gemeinschaft und Gesang.“ Exemplarisch hierfür stehe, dass man bei den Dorfkegelmeisterschaften den letzten Platz 1977 genauso gefeiert habe, wie den nicht für möglich gehaltenen Titel im Jahr 1996.

Deutlich treffsicherer waren die Kegelbrüder an der Vogelstange. Mit Ludger Kortenjan (1978), Karl Brinkmann (1982), Heiner Ruthmann (1995), Peter Recker (2004) und Josef Brand (2011) ließen gleich fünf Kegelbrüder den Adler beim Schützen- und Heimatfest fliegen und wurden mit einem eigenen Obstbaum auf der Kleinholzallee gewürdigt. Mit der Allee verbinden alle Kegelbrüder besondere Erinnerungen. So wurde am 20. Mai 1989 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der einst unbenannte Fußweg prompt offiziell zur „Kleinzholz-Allee“ ernannt. „Die Straßenschilder hatten wir in Münster für 139,11 Mark gekauft und der Beton für die Masten war auch schon angerührt“, erzählt Heiner Ruthmann. Im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses übernahmen die Kegelbrüder offiziell die Patenschaft für ihre Allee und sanierten diese in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2013 und 2014 ganz überwiegend in Eigenleistung von Grund auf – . Sitzgelegenheiten sowie nachträglich aufgestellte Mehrgenerationenspielgeräte und eine Windrose mit Wegweiser inklusive. Die Sanierung der Kleinholzallee steht stellvertretend für das Engagement der Kegelbrüder in den Hoetmarer Vereinen. Besonders im Schützen- und Heimatverein, in der Freiwilligen Feuerwehr, der Kirche sowie in der Kameradschaft ehemaliger Soldaten haben sie sich viele Jahre in führenden Positionen ehrenamtlich für die Gesellschaft eingebracht.

Erinnerungen an die Kleinholz-Allee

In Erinnerung geblieben sind auch die regelmäßigen Kegelausflüge, darunter Mehrtagesradtouren, Städtetrips oder ein Segeltörn auf dem Ijsselmeer. Auch zum goldenen Jubiläum soll es noch eine besondere Veranstaltung geben – bewusst erst im nächsten Jahr.