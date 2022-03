Als Küsterin die Gemeinde mitgestaltet

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Pauluskirche ist Margarete Fickermann am Sonntagmorgen als Küsterin der evangelischen Kirchengemeinde verabschiedet worden. 13 Jahre nahm sie diese Aufgabe wahr, ohne die die Heilige Messe undenkbar wäre.

„Alles, was ich getan habe, habe ich mit ganz viel Freude und Liebe getan“, sagte Fickermann, die am Tag zuvor ihren 73. Geburtstag gefeiert hatte. Besonders schön sei es immer gewesen, eine große Gemeinschaft zu erleben: „Das war wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt.“ Besonders dankte sie ihrem Mann Martin Hübner für die Unterstützung in all den Jahren, und sie wünschte sich, dass die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde fortgeführt wird.

Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt

In seiner Predigt würdigte Pfarrer Stefan Döhner Margarete Fickermann für ihr großes Engagement. Besonders schätze er an ihr, dass sie stets die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stelle und für ihre Mitmenschen da sei: „Der andere ist uns nicht egal und geht uns immer etwas an. Das haben Sie gelebt und ist nicht selbstverständlich.“ In Zukunft habe sie das Privileg, sonntags ausschlafen zu dürfen oder zu entscheiden, zum Gottesdienst zu kommen, „nicht mehr zu müssen, sondern zu dürfen und zu können“.

Margarete Fickermann hinterlässt große Fußspuren. Nach dem Tod ihres ersten Mannes hatte sie in den 1990er-Jahren Martin Hübner kennengelernt und war der Liebe wegen nach Freckenhorst gezogen. Aufgewachsen in einer christlich geprägten Familie, war es für sie eine Selbstverständlichkeit, sich in der Kirchengemeinde einzubringen: „Ich kenne das gar nicht anders, als dass man in der Gemeinde anpackt und hilft.“ Ob im Bastelkreis oder in der Frauenhilfe – Fickermann wurde schnell ein unverzichtbarer Bestandteil der Gemeinde und 2007 Presbyterin. 2009 folgte sie Ingrid Tschutter als Küsterin und prägte in dieser Funktion ganz entscheidend die evangelische Kirche vor Ort.

Sanierung der Kirche verantwortet

Besonders in Erinnerung geblieben ist der beliebten Seniorin die Sanierung der Pauluskirche im Jahr 2012, die sie als Kirchbaumeisterin verantwortete und managte. Aber auch der Einbau einer neuen Küche im Gemeindehaus oder die Etablierung des Paulus-Cafés beim Freckenhorster Herbst fallen in ihre Amtszeit.

Vor diesem besonderen Engagement zogen am Sonntag zahlreiche Gemeindemitglieder ihren Hut und gaben Margarete Fickermann persönliche Dankesworte mit auf dem Weg. „Sie haben den Menschen Orientierung gegeben und die Gemeinde mitgestaltet“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser. Stellvertretend für alle Anwesenden wünschte sie ihr Zufriedenheit und Gesundheit. Ganz wie das Motto des Gottesdienstes „Vertrau den neuen Wegen“ dürfe sie zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Der Pauluschor unter der Leitung von Birgit Kreutz hatte sogar ein eigenes Lied mit 13 Strophen für 13 Jahre des Wirkens als Küsterin komponiert. Genau diesen Chor möchte Margarete Fickermann künftig verstärken, und auch in der Frauenhilfe und beim Bastelkreis werde sie weiterhin aktiv dabei sein. Dafür nehme sie den Weg aus Sassenberg, wo sie seit 2014 lebt, gerne in Kauf. Zum Abschied schenkte sie allen Gottesdienstbesuchern eine Wildblumensaatmischung: „Willst Du Gottes Wunder sehen, musst Du zu den Bienen gehen.“

Der Pauluschor unter der Leitung von Birgit Kreutz und die Bläsergruppe der Gemeinde bereicherten den Festgottesdienst musikalisch. Foto: Stephan Ohlmeier

Wie ein dunkler Schleier hingen aber die kriegerischeren Auseinandersetzungen in der Ukraine über der Verabschiedung. Fickermann gab offen zu, dass sie der Krieg tief bewege und ihr eigentlich gar nicht zum Feiern zumute sei. Am Ende des Gottesdienstes trug sie ein selbst geschriebenes Friedensgebet vor. Gerade in der jetzigen Zeit sei der Zusammenhalt und der Eintritt für ein friedliches Miteinander wichtiger denn je.