"Das Wochenende war wirklich bombastisch. Und die Leute? Schwer begeistert!" Johannes Austermann ist wenige Minuten vor Beginn der Nachmittagsvorstellung am Montag immer noch wie unter Strom. "Man denkt, man hätte in Sachen 3D schon alles gesehen", schwärmt der Betreiber des Scala, "aber die Effekte sind wirklich super."

Doppelt so viele Bilder

Was ihn so begeistert, ist "Avatar: The Way of Water". Die zweite Auflage des Milliarden-Erfolgs von James Cameron. Apropos Auflage: "Wir dürfen keine Pause machen." Das habe Cameron so verfügt. "Sonst verlieren wir die Aufführungsrechte." Doch Austermanns Besorgnis war grundlos, wie er selbst nach dem Anschauen des Films feststellte: "Die drei Stunden merkt man gar nicht, weil der Film so gut aufgeteilt ist."

Dass einen der Film so fange, liege auch an der Vorführungstechnik. Der neue Projektor könne eben auch HFR (High Frame Rate) mit doppelt so vielen Bildern wie sonst. Durch die speziellen Shutter-Brillen sei das die ungeschlagen beste Variante. "Deswegen passen wir auch so auf, dass wir alle Brillen zurückbekommen." Aber zu Hause könne sie sowieso niemand gebrauchen, weiß er.

Zunächst gab es den neuen Avatar auch noch in 2D. Aber in dem Format läuft er noch zwei Tage: "Ab Donnerstag nur noch in 3D HFR", sagt Filmfan Austermann.