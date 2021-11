Alte Meister treffen Rock-Klassiker

Es war wie ein Donnerhall, was den Gästen im ausverkauften Dachtheater des Theaters am Wall geboten wurde! Ungewöhnlich, bombastisch, atemberaubend, witzig, lehrreich – all diese Begriffe stimmen und beschreiben den Abend dennoch nicht. Als Kabarettkonzert „Was soll die Terz. . .?“ mit dem Duo „Beckmann & Griess“ angekündigt, zeigte sich die Veranstaltung live als ungewöhnliche und kurzweilige Symbiose der musikalischen Genre auf höchstem Niveau und mit viel „Kawumm“.

Dabei begann der Abend mit einem gespielt schlecht gelaunten Pianisten Timm Beckmann. „Dreieinhalb Stunden hat die Fahrt hierhin gedauert“, jammerte der Musiker aus Essen. Zum Glück konnte er seine „Autobahndepression“ aber sofort mit Musik heilen.

Seinem Kollegen Markus Grieß hatte die Fahrt überhaupt nichts ausgemacht. Unter dem Jubel der Gäste sprang er kurz darauf lachend auf die Bühne und schnappte sich sogleich seine E-Gitarre. „Beckmann & Griess“ starteten mit einem Film-Medley aus 17 Titeln und einer anschließenden Raterunde. Die Irritation der Gäste wechselte schnell zu Begeisterung.

„Du möchtest also gerne der „Kitschi-King“ sein“, spottete Beckmann, als sich Kollege Grieß mit seiner E-Gitarre in „Titanic“ verlor. Beckmanns Metier ist eigentlich die Klassik und Grieß ist der Experte für den harten Sound. Sie können es aber auch anders herum: Grieß kennt sich ebenso mit Quinten und Terzen aus wie Beckmann auch den „Harten“ kann.

Aber was soll die Terz? „Die kleine Terz ist der Kuckucksintervall – Kuckuck“, lernte das Publikum vom „Terzmaniac“ Beckmann, was Grieß sogleich „Maniac“ aus dem Tanzfilm Flashdance anspielen ließ. Hemmungslos rissen die beiden bekannte Grenzen ein und präsentierten etwas absolut Neues. Während sie über die Gebrechen der „alten Meister“ plauderten, spielte Beckmann nebenbei Passagen und Motive aus ihren Werken, die Grieß, auch nebenbei, übernahm und in den „Rock-Klassikern“ wiederfand.

Und dann – zack – wieder ein derber Witz: „Tschaikowskys ‚Nussknacker‘ heißt so, weil der männliche Solotänzer einen ganz großen Spagat machen muss. Au!“, erklärte Beckmann. „Die Rolle muss auch ständig neu besetzt werden.“

Beethoven, Mahler, Tschaikowsky, Haydn und viele andere reichten sich so musikalisch mit Coldplay, The Cranberries, U2, Prince, AC/DC, Queen und anderen mehr die Hände. Aber „Es ist alles geklaut“, behaupteten die beiden und bieten musikalische Beweise. So ist ein Motiv aus Beethovens Fünfter rückwärts gespielt das „Telekom- Jingle“. Und die deutsche Nationalhymne ist einem kroatischen Volkslied sehr, sehr ähnlich. „Denken sie daran, wenn Gauland im Bundestag die Nationalhymne schmettert“, erinnerten sie augenzwinkernd. Und in der syrischen Nationalhymne erkennt man die Melodie von „Hoch soll er leben“ wieder – oder umgekehrt? „Die wahren Hymnen werden sowieso in den Stadien gesungen“, meinten die Musiker. „Purple Rain“ von Prince und „Where The Streets Have No Name“ von U2 lassen keine Zweifel daran.