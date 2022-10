Altes Gemälde auf Fensterverschlag

Karl-Heinz Niemerg hat dem Freckenhorster Heimatverein zwei Bilder geschenkt. Sie sind im Archiv des Vereins aufgehängt und können dort bestaunt werden. Zum Beispiel im Rahmen des Freckenhorster Herbstes am 8. und 9. Oktober.

Bilderspende an Heimatverein

Archivar Helmut Eismann (l.) freut sich über zwei Gemälde, die Karl-Heinz Niemerg dem Heimatverein Freckenhorst am Freitag als Geschenk überreichte.

Große Freude herrschte am Freitag beim Freckenhorster Heimatverein. Karl-Heinz Niemerg hatte zwei Bilder aus dem Ferienhaus der Eltern in Italien mitgebracht und sie dem Heimatverein geschenkt. Ein Bild zeigt das Heimathaus mit Petersiliengasse und das andere eine Freckenhorster Ansicht von der Südseite. „Sie passen nicht in meine neue Wohnung“, sagt Niemerg, und da habe er sich gedacht, dass der Heimatverein der richtige Platz ist.

Wer die Maler sind, kann nicht mehr mit Sicherheit ermittelt werden. „Es könnte sein, dass Heinz Eickholt die Ansicht gemalt hat“, vermutet Achim Hensdiek. Das Original ist jedenfalls sehr alt und wurde seinerzeit von Dechant Schulte 1851 in Auftrag gegeben, um es passend zur 1000-Jahr-Feier in Freckenhorst auszustellen. „Es kam aber mit einem Jahr Verspätung, weil die Krypta nicht fertig war“, sagt Helmut Eismann, der sich um das Archiv des Heimatvereins kümmert. Auf dem Bild fehlt der Stiftskirche ein Turm, denn dieser wurde erst im Jahr 1860 erneuert, nachdem er über 300 Jahre gefehlt hatte.

Besonders an dem Bild ist aber nicht nur das Gemälde selbst, sondern auch die „Leinwand“, denn die besteht wohl aus einem alten Fensterverschlag, wie auf der Rückseite noch gut zu erkennen ist.

Die Bilder wurden am Freitag direkt im Archiv des Heimatvereins aufgehängt und können dort jederzeit von Interessierten bestaunt werden. Im Rahmen des Freckenhorster Herbstes ist die Tür des Archivs, Everswinkler Straße 18a (neben Edeka), am 8. und 9. Oktober von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. „Es sind alle eingeladen. Wir wollen auch ein Glas Wein anbieten“, sagt Margit Schulze Stentrup. Ansonsten besteht immer die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren, um einen Blick ins Archiv zu werfen. Dort gibt es nämlich nicht nur die Bilder, sondern ganz viel Freckenhorster Zeitgeschichte zu sehen.

Helmut Eismann ist übrigens immer an historischen Dingen über Freckenhorst interessiert. „Wer etwas über Freckenhorst hat, der kann es dem Archiv anbieten, bevor es im Müll landet.“ Auf den Dachböden und in den Kellern schlummern vermutlich noch viele unentdeckte historische Schätze.