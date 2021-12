Altstadtfreunde rügen Bauamt

Denkmal oder nicht? Wallgasse 1 in Warendorf. Die Stadt hat jetzt den Abriss genehmigt.

Die Altstadtfreunde rügen die Vorgehensweise der Warendorfer Bauverwaltung. Nach Aussage des Vorsitzenden Laurenz Sandmann sei die Abrissgenehmigung für das Haus Wallgasse 1 in der Altstadt erteilt worden, als das Objekt noch gar nicht von der Oberen Denkmalbehörde in Münster begutachtet worden sei. Sandmann beruft sich auf Gespräche mit dem LWL in Münster.

Baudirektor Peter Pesch hatte im Stadtentwicklungsausschuss darüber informiert, dass die LWL-Denkmalpflege zu dem Entschluss gekommen sei, dass das Haus nicht im Sinne des Denkmalschutzes erhalten werden muss. Die Behörde habe aber den Wunsch geäußert, das Haus, das in seinem Ursprung historisch war, vor und während des Abrisses dokumentieren zu dürfen.

Die Altstadtfreunde fordern die Stadt auf, die Abrissgenehmigung zurückzunehmen. Sie hatten den Antrag gestellt, das Gebäude aufgrund seiner denkmalwerten Bausubstanz in die Denkmalliste der Stadt einzutragen und zu erhalten. Laurenz Sandmann: „Laut Erhaltungssatzung der Stadt Warendorf bedarf der Abbruch, der Umbau oder die Änderung von baulichen Anlagen einer Genehmigung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage die Stadtgestalt, das Orts- oder Straßenbild prägen oder weil sie von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Dieses trifft für das Gebäude Wallgasse 1 zu.“

Sandmann schüttelt mit dem Kopf: „Viele wissen immer noch nicht, welches historisches Pfund Warendorf hat. Die Stadt ist aufgrund des noch erhaltenen Stadtgrundrisses aus dem 12. Jahrhundert und der umfangreich erhaltenen Bausubstanz eine der bedeutendsten historischen Altstädte in NRW.“