Auf dem Gebäude von B+S soll die laut Bürgermeister Dirk Speckmann größte Dach-Photovoltaikanlage in Ostwestfalen-Lippe entstehen – mit zwei Megawatt Leistung. Noch ist nur ein Teil in Funktion. Wie ein interkommunales Gewerbegebiet dann vollläuft, ließen sich Fraktionsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter um Bürgermeister Peter Horstmann (2.v.r) am Mittwoch von Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann (r.) und Amtskollege Michael Meyer-Hermann (Versmold, vorne l.) erklären. Organisiert hatte die Exkursion Wiwa-Geschäftsführer Heiner Kamp (neben Meyer-Hermann).

Foto: Jörg Pastoor