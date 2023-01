Amnesty-Gruppe lädt zum Konzert ein

Die Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters in Warendorf dient ihrer hervorragenden Akustik wegen regelmäßig als Konzertraum, besonders für kammermusikalische Aufführungen. Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet die Warendorfer Gruppe 1608 der Menschenrechtsorganisation Amnesty International Konzerte in diesem schönen Raum, anfangs immer in Verbindung mit dem „Tag der Menschenrechte“, dem 10. Dezember.

Vor zehn Jahren ist man auf die ruhige Zeit nach Weihnachten und auf den Spätsommer umgestiegen. Der deutlich höhere Zuspruch seitens des Publikums hat diese Maßnahme bestätigt. Instrumental hat immer der evangelische Posaunenchor den musikalischen Schwerpunkt gebildet, zusammen mit Organisten, Pianisten und Flötenspiel.

Musikstücke aus mehreren Epochen

Auch am 29. Januar, dem letzten Sonntag im Januar, bieten die Bläser unter Georg Potthoff ab 17 Uhr Musikstücke aus mehreren Epochen und in unterschiedlichen Besetzungen dar. Hermann Knieper aus Beckum bereichert das Programm mit Stücken an der Speith-Orgel. Mitglieder der Amnesty-Gruppe stellen Aktionen vor, die sich mit Menschenrechtsverletzungen befassen. Ein geistliches Wort und ein gemeinsamer Schlusschoral beschließen die etwa einstündige musikalische Andacht in der Kirche, die wie in jedem Jahr von der Familie Horstmann zur Verfügung gestellt wird. Das Konzert findet im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der „Klosterlandschaft Westfalen-Lippe“ statt unter dem Titel „Finde dein Licht“. Es wird kein Eintritt erhoben; am Ausgang bittet Amnesty um ein Spende zur Unterstützung der Menschenrechtarbeit vor Ort.