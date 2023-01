Drei Monate auf auf Bewährung für 35-jährigen Warendorfer

Nur das Smartphone war dem Angeklagten eindeutig zuzuordnen, nicht aber das Tablet und der Computer, die von der Polizei sichergestellt worden waren. In dem Verfahren vor dem Amtsgericht gegen einen 35-jährigen Warendorfer ging es um den Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften. Die Staatsanwältin forderte eine viermonatige Freiheitsstrafe und eine Geldauflage.

Wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften musste sich am Donnerstag ein 35-jähriger Warendorfer vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklage hatten Ermittler im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung im Dezember 2020 ein Smartphone, ein Tablet und einen Computer sichergestellt. Die Auswertung ergab eine kinderpornografische Videodatei, über 450 jugendpornografische Bilder und drei jugendpornografische Videos auf dem Computer, weitere neun eindeutige Bilder auf dem Tablet sowie elf Video- und 16 Bilddateien auf dem Smartphone. Einzig das Smartphone sei seinem Mandanten zuzuordnen, unterstrich nun dessen Verteidiger. Der Angeklagte lebe nicht allein, wolle jedoch niemanden belasten; das Tablet sei nicht PIN-geschützt und auch der Computer sei frei zugänglich gewesen. „Wir räumen es ein, können es aber nicht genau zuordnen.“ Sein Mandant sei „geständig, so weit es ging“. Die Richterin verwies im Rahmen der Verhandlung auf die gängige Praxis, in derartigen Fällen grundsätzlich eine kurze Freiheitsstrafe - allerdings auf Bewährung - zu verhängen.

Motive hinter dem Besitz

Der kurze Eindruck einer Verhandlung reiche nicht aus, um die Motive hinter dem Besitz zu erörtern, zwischen Neugier und Neigung zu unterscheiden. Die konsequente Begleitung durch einen Bewährungshelfer sei daher zielführend. Während die Staatsanwältin neben einer Geldauflage von 2000 Euro eine viermonatige Freiheitstrafe forderte, womit der Angeklagte vorbestraft wäre, lautete der Antrag des Verteidigers drei Monate. Sein Mandant sei seit der Sicherstellung vor ziemlich genau zwei Jahren nicht mehr auffällig geworden; das Verfahren habe ihn belastet. Das Gericht folgte der Argumentation, wonach lediglich das Smartphone dem Angeklagten eindeutig zuzuordnen sei und verurteilte den 35-Jährigen zu einer dreimonatigen Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, und zur Zahlung von 1500 Euro an das Westfälische Kinderdorf e.V. Paderborn. Die Dauer der Bewährung beträgt drei Jahre.