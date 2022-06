Andere Wege für die Sache Gottes

Wer in der Zeit vom 8. bis zum 22. Juni in der Marienkirche einige Koffer findet, die obendrein dazu einladen auch einmal hineinzusehen, der sollte das auch tun. Denn diese stehen für eine interaktive Ausstellung der Jahrgangsstufe 9 der Bischöflichen Realschule. Sie laden ein zu einer Reise mit Christen, die die Welt im Kleinen wie im Großen verändert haben.

Ausstellung in der St.-Marien-Kirche Warendorf - „Auf der Durchreise“… Christen, die die Welt verändern

Interaktiv ist sie, die Ausstellung mit dem Thema „Auf der Durchreise … Christen, die die Welt verändern“ in der Marienkirche in Warendorf. In der Zeit vom 8. bis 22. Juni stellen Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9 der Bischöflichen Realschule (BRS) ihre „Museumskoffer“ vor und laden die Besucher ein, diese auszupacken. Auf diesem Weg lernen sie berühmte Persönlichkeiten noch näher kennen, erfahren Besonderheiten aus ihrem Leben.

Dabei wird deutlich, dass große Gestalten der Christenheit oft nicht aussehen wie die Heiligenfiguren in den Kirchen. Sie tragen keinen Heiligenschein und waren auch nicht immer fehlerlos. Aber sie haben sich mit ihren Fähigkeiten für die Sache Gottes eingesetzt und sind dabei ganz unterschiedliche Wege gegangen. Mit ihrer jeweils besonderen Ausstrahlung im Leben und über den Tod hinaus haben sie die Welt im Kleinen wie im Großen verändert.

Begegnungen mit Johann Sebastian Bach, Maria Montessori, Edith Stein

Auf der Durchreise begegnen dem Besucher Johann Sebastian Bach, Maria Montessori, Edith Stein und Albert Schweizer. Dabei kann es beim Öffnen der Koffer passieren, dass Musik erklingt oder sich auf der Rückseite einer Untertasse interessante und bisher unbekannte Informationen entdecken lassen. Die Besucher der Ausstellung werden sicher auch etwas mit nach Hause nehmen: Christen haben immer wieder und zu jeder Zeit die Aufgabe, die Welt gerechter und friedvoller zu machen. Diese Aufgabe verlangt Fantasie, Mut und Tatkraft, oft Protest und Widerstand, vor allem aber auch den Glauben an die Kraft des Heiligen Geistes.

„Welch eine Botschaft in dieser unruhigen Zeit!“, heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung.