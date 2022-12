Anderes Denken beim Schenken 

Manches wäre lieber unter dem Weihnachtsbaum liegengeblieben. Hilft ja nichts: Zurück an den Händler. Aber das in überschaubarem Ausmaß. Die Kunden schenken anders. Von Jörg Pastoor

Der liebe Gedanke ist keine Garantie dafür, dass dem Geschenkten passt, was er dann unterm Baum auspackt. Umtausch gehört deshalb immer zum Geschäft mit dem Fest der Liebe dazu. Und hat seinen festen Platz. Online wie „stationär".

Bummeln und umtauschen

Gute Laune und allgemeine Entspannung herrscht in „Pechers Spielparadies“. Dort, sagt Simone Schulz Nahrup, halte sich das Umtauschgeschäft in Grenzen. „Wie letztes Jahr auch schon. Weil die Leute sehr ausgesucht und oft auch früh genug kaufen.“ Klar: Es gebe immer mal einen, zwei technische Defekte. Aber das sei normal und lasse sich schnell regeln. „Ein, zwei Gutscheine sind auch schon auf der Theke gelandet. Ansonsten nutzt mal die Zeit zwischen den Jahren für einen Spaziergang und vielleicht noch etwas Shopping“, so Schulze Nahrup.

„ Der Trend geht deutlich Richtung Gutschein “ Christoph Berger, Inhaber von Ebbers

Tag eins nach dem Fest? Kein Umtausch-Trubel wie früher einmal. „Ich habe mit den Mitarbeiterinnen und der Kasse gesprochen“, erzählt Christoph Berger unaufgeregt, „heute haben wir bisher mehr Gutscheine als Retouren.“ Insgesamt laufe es ruhig. Einziger Ausreißer: „Wir hatten eine ältere Dame, die auf jeden Fall das Geld ausgezahlt haben wollte.“ Das Geschenk der Schwiegertochter passe nicht: „Das macht mich alt!“

Eine andere ältere Kundin habe sich über das Schwiegertochter-Geschenk zwar gefreut, es aber dennoch umtauschen wollen. Da sie nicht mehr mobil ist, habe sie genau beschrieben, was sie sich vorstelle. „Das haben wir ihr dann eingepackt und zu Hause vorbeigebracht“, sagt der Inhaber des Modehauses Ebbers.

Dass es keine Schlangen aus Umtauschkunden mehr gebe, hänge mit dem veränderten Kaufverhalten zusammen. Eben weil jedes noch so gut gedachte Geschenk nicht passen muss, sei klar zu beobachten: „Der Trend geht deutlich Richtung Gutschein. Man hat einfach keinen Ärger damit, wenn es sich der Beschenkte selbst aussucht.“ Häufig sei auch die Kombination aus „Weihnachtssocke plus Gutschein“, also aus etwas Haptischem mit der emotionalen Note und dem reinen Geschenk.

Insofern sei der Beratungsbedarf nach nicht viel anders als vor Weihnachten. „Beratungsintensiv ist unser Geschäft ohnehin.“ Für Frequenz sorgen Urlaubstage oder Besuch, mit dem man die Zeit zum Bummeln nutze. „Dazu kommen die ersten Preisnachlässe.“ Das sorge schon für Mitnahmeefekte.

„ Weihnachten läuft im Grunde bis fast Mitte/Ende Januar weiter. “ DHL-Sprecher Rainer Ernzer

Und das Internet-Bestellgeschäft? Für Christoph Berger ist das seit einiger Zeit kein Thema mehr. Was bis vor wenigen Jahren noch als die große Lücke im Einzelhandel gezählt und für hektische Aufbauarbeit am eigenen Online-Shop gesorgt habe, lohne in seinen Augen den Aufwand nicht. Viel Arbeit für die Bereitstellung der Daten, im Vergleich zum Versand zu viele Rücksendungen zu wenige „echte“, also endgültige Verkäufe. Deshalb habe er seinen Internet-Verkauf abgeschaltet. Er setze komplett auf Erlebniseinkauf.

Online-Geschäft lohnt nicht für jeden Laden

Die Lieferwelt? Da gilt das Gleiche wie beim Einzelhändler nebenan. Nur in anderen Größenordnungen. „Vor Weihnachten bewegen wir um die elf Millionen Pakete am Tag“, zitiert DHL-Pressesprecher Rainer Ernzer die aktuelle Statistik. Seit Jahren sei ein klarer Trend zu sehen: „Nach Weihnachten flaut es bei weitem nicht so stark ab wie früher. Weihnachten läuft im Grunde bis fast Mitte/Ende Januar weiter.“ Der eine Grund sei die Rücksendung unpassender Geschenke, der andere die Fortsetzung des Kaufgeschehens: „Viele haben ja Geld- oder Gutscheingeschenke unterm Baum gehabt, die jetzt umgesetzt werden.“