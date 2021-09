Andrea Kleene-Erke will es nochmal wissen

Überraschung nach der Bundestagswahl: SPD-Fraktionschefin Andrea Kleene-Erke tritt erneut für den Nordkreis für den Landtag an.

Mit dem einstimmigen Votum des SPD- Ortsvereinsvorstands Warendorf / Einen-Müssingen bewirbt sich Andrea Kleene-Erke erneut für den Landtag.

Die Diplom-Mathematikerin möchte nach eigenen Angaben ihre langjährigen Erfahrungen gerade beim Thema Digitalisierung in den Landtag einbringen. Die 56-Jährige lebt mit ihren 19-jährigen Zwillingen und ihrem Lebensgefährten in Warendorf.

Zu ihrer weiteren Motivation sagt Kleene-Erke: „Ich möchte meine Erfahrungen in der Stadtratsarbeit und meine Arbeit im Kreistag ab 2014, insbesondere als Vorsitzende im Finanzausschuss, gerne dazu nutzen, um mich mit starker Stimme der Städte und Gemeinden im Nordkreis als Abgeordnete im Landtag mit einzubringen.“

„ »Wir müssen das Thema Mobilität neu denken.« “ Andrea Kleene-Erke

Es sei wichtig, auch die Auswirkungen zu kennen, die Gesetze des Landes auf den Kreis und auf die Städte und Gemeinden haben. Ein wichtiger Aspekt sei hier das Thema „Auskömmliche Finanzen“ für die Städte und Gemeinden. Noch im letzten Finanzausschuss zeigte sich, dass für die Jahre ab 2023 „deutlich unruhigeres Fahrwasser bei den Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf“ drohe, da ein Teil der seitens des Landes fließenden Schlüsselzuweisungen nur kreditiert sei und die Gefahr drohe, Teile in zukünftigen Jahren zurückzahlen zu müssen.

Weitere wichtige Themen für Andrea Kleene-Erke seien Bildung und ein funktionierender Sozialstaat. Hier habe Corona Probleme ins Licht gerückt, die seit Jahren bekannt sind: Kinder, die wochenlang nicht in Kitas und Schulen gehen können, verlören wichtige Entwicklungsschritte. Es gelte mehr denn je: „Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.“

Zum Abschluss nennt Andrea Kleene-Erke in ihrer Pressemitteilung ein Thema, das ihr besonders am Herzen liege: das Thema Mobilität. „Wir müssen das Thema Mobilität neu denken, für einen Ausbau des ÖPNV und die Verwirklichung des S-Bahnnetzes Münsterland, für sichere Radwege und für ortsnahe Umgehungsstraßen, die, wie in Freckenhorst, dringend notwendig sind, aber auch als Entlastung für die Menschen vor Ort ankommen müssen.“ Ihr gehe es aber auch ganz klar gegen die aktuelle überdimensionierte Planung der Bundesstraße 64 n.