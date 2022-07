Anfang August geht es los am künftigen Bikepark

Nach fast drei Jahren Planung, Genehmigungen, Förderanträgen und Sponsorensuche wird nun mit dem Bau des Bikeparks am Feidieck in Freckenhorst begonnen. In die letzte Feinplanung gingen noch Anregungen aus dem Infoabend, den die Radsportgemeinschaft Anfang Mai durchgeführt hatten. Das teilen die Radsportfreunde Freckenhorst mit.

So soll z.B. im Rahmen des Möglichen an der Westseite (also zum Graben/Fußweg hin) ein Wall aufgeschüttet werden, der gleichzeitig als Geräuschdämmung hin zum Wohngebiet „im Kühl“ dienen soll. Der Starthügel wurde so weit verlegt, dass kein direkter Sichtkontakt zu den Tennisplätzen besteht.

Das soll nun im Einzelnen passieren: Anfang August soll eine Überfahrt über den Graben auf das Gelände geschaffen werden. Dazu werde es notwendig sein, den Fußweg aus Sicherheitsgründen zeitweise zu sperren, teilt der Verein mit. Dies geschehe in enger Abstimmung mit den Behörden.

Anfang/Mitte August soll dann das Baufeld vorbereitet werden, also eine Drainage eingezogen und Boden angeliefert werden. Anfang bis Mitte September werden dann die Fahrbereiche angelegt und geformt, sodass Mitte/Ende September mit der Fertigstellung und Einweihung zu rechnen sei.

Alles Weitere ergibt sich dann während der konkreten Bauarbeiten. Der Bikepark wird das erste derartige Gelände für Mountainbike-Fahrer im Warendorfer Stadtgebiet sein.