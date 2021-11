Anforderungen an die Teamfähigkeit

Die Gemeinschaft in einer Gruppe ist neben der Stärkung des Ichs ein wichtiger Baustein für die Suchtprävention der einzelnen Person. Die Jahrgangsstufe neun am Gymnasium Laurentianum konnte Ende Oktober fünf Tage im Rahmen einer Suchtpräventionsveranstaltung in der CAJ Werkstatt in Saerbeck verbringen.

Zuvor war die Klasse 9A und im November wird die Klasse 9C ebenfalls in den Genuss der Tage zur Stärkung der Klassengemeinschaft kommen. Damit ist eine weitere Fahrt, die aufgrund von Corona in der Jahrgangsstufe acht nicht durchgeführtwerden konnte, nachgeholt worden. Sie ist Teil des Suchtpräventionskonzeptes (in Bezug auf Alkohol, Drogen und weitere Süchte) des Gymnasium Laurentianum.

Sucht hat mit dem Umfeld zu tun.

Dass eine Sucht neben der eigenen Entscheidung Mittel zu konsumieren auch immer mit dem Umfeld zu tun hat, in der sich ein Mensch befindet, stellt interessante Anforderungen an die eigene Teamfähigkeit, sei es unter Kolleginnen und Kollegen , im Freundeskreis und natürlich auch innerhalb der Familie. Die Gemeinschaft in einer Gruppe ist also neben der Stärkung des Ichs ein wichtiger Baustein für die Suchtprävention der einzelnen Person. Eine ideale Basis für jeden Einzelnen ist eine gute Klassengemeinschaft, das kam in der Woche immer wieder zur Sprache. „Gruppenzwang“, „Freundschaft und Cliquen“, „Konflikte lösen“, „Wie sehe ich mich – wie sehen mich die Anderen“ , all das waren verschiedene Module im Rahmen dieser Woche.

„Drogen und ihre Wirkungen“

Die Suchtpräventionstage thematisierten nicht nur „Drogen und ihre Wirkungen“ oder die Fragen „Wie werde ich süchtig?“ oder „Ab wann bin ich süchtig?“. Vielmehr gab es auch Gelegenheit, unter der Moderation erfahrener Trainer ein Gespräch mit Betroffenen zu führen.

Während der Workshops gab es sowohl Phasen, in denen die Klasse mit den Teamern unter sich war, als auch Phasen, in denen die Klassenlehrer integriert waren. Außerhalb des Programms konnten Tischtennis, Fußball, Basketball und Kicker gespielt werden. Die Nutzung der Hängematten und des Niedrigseilgarten war ebenfalls sehr beliebt und ließ auch bei der Gestaltung der freien Zeit keine Langeweile aufkommen.