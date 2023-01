Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Erstmals beschäftigten die Ereignisse des 6. Januar 2022 das Schöffengericht im September des vergangenen Jahres. Nun begann die Verhandlung mit weiteren Zeugen von vorne (die WN berichteten). Laut Anklage war der Mann früh am Morgen mit seiner 62-jährigen Chefin unterwegs, um Zeitungen und Post zuzustellen. Gegen 5 Uhr soll er sie auf einem Parkplatz in Senden-Ottmarsbocholt zunächst unvermittelt auf die Wange geküsst haben, ehe mehrere Zungenküsse und „Brustgrapscher“ folgten, gegen die sich die Frau wehrte. Das Duo setzte die Dienstfahrt danach fort; der Angeklagte habe auf der Rückbank Platz genommen und der Geschädigten an den Oberschenkel gefasst. An einer Tankstelle in Senden habe der 54-Jährige sich hinter seine Chefin gestellt und sein Glied an ihrem Gesäß gerieben, wobei beide bekleidet geblieben seien. Sie kontaktierte einen weiteren Mitarbeiter, damit dieser die Tour mit dem nun Angeklagten fortsetze.

