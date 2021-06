„Angemessenes Zuhause statt Flickwerk“

Grundsteinlegung: Ein Ersatzbau für das Wohnheim an der Revaler Straße baut die Lebenshilfe in Warendorf zwischen Freckenhorster Straße und Kleine Straße.

Ein Wohnheim für 21 Menschen mit geistiger Behinderung entsteht zurzeit zwischen Freckenhorster Straße und Kleine Straße in Warendorf. Bauherrin ist die „Lebenshilfe“. Der kreisweit tätige Verein baut auf einer 1540 Quadratmeter großen Teilfläche der ehemaligen Von-Ketteler-Schule ein Gebäude mit drei Vollgeschossen. Am Freitag war Grundsteinlegung. Richtfest soll im Dezember sein, Fertigstellung im Herbst 2012.

„Hier entsteht ein Ersatzbau für das Wohnheim an der Revaler Straße, das nicht mehr den heutigen Standards entspricht“, betonte Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Mahne, vor allem, was die Barrierefreiheit angeht.

Mit der Fertigstellung im Herbst nächsten Jahres ziehen die Bewohner von der Revaler Straße an die Freckenhorster Straße um.

Die Bewohner, die alle über ein eigenes Zimmer mit Bad verfügen, teilen sich auf drei abgeschlossene Wohnbereiche im Erdgeschoss sowie auf der ersten und zweiten Etage auf. Zu jeder Wohngemeinschaft gehören eine Küche sowie Aufenthaltsräume und Wohnzimmer mit Terrasse oder Balkon. Die Erschließung erfolgt über eine getrennte Zu- und Abfahrt von und zur Freckenhorster Straße. Stellplätze gibt es vor dem Haus.

Das Gros der Bewohner geht einer Arbeit nach, berichtete Mahne weiter, wenn auch nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber: „Die Bewohner besuchen die Freckenhorster Werkstätten.“

Viel Geld sei in der Vergangenheit in das Wohnheim an der Revaler Straße geflossen, um den Bedürfnissen der Bewohner einigermaßen gerecht zu werden. Es sei aber nur „Flickwerk“ gewesen, mit dem jetzt Schluss sei, unterstrich Klaus Dederichs, erster Vorsitzender des Vereins, die Notwendigkeit des Neubaus – und fügte hinzu: „Hier im Zentrum von Warendorf schaffen wir ein angemessenes Zuhause für unsere Bewohnerinnen und Bewohner.“ Zwei von ihnen, Andrea Tovar und Annette Brinkmann, waren bei der Grundsteinlegung dabei.

Zusätzlich zu den 21 Wohnplätzen wird es zwei sogenannte Krisenplätze geben, für eine Notfallbetreuung. Das Wohnheim ist rund um die Uhr – nachts mit mindestens einer Fachkraft – besetzt.

Unter das Dach zieht ebenfalls die Geschäftsstelle der Lebenshilfe, die mit der Fertigstellung des Wohnheims ihre Räume an der Brünebrede aufgibt. Noch offen ist, was mit dem ehemaligen Wohnheim an der Revaler Straße passiert.

Die besondere Form des Wohnens richtet sich an volljährige Menschen aller Altersstufen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung. Mahne: „Wir betreuen derzeit Menschen ab 30 Jahren bis ins Rentenalter. Wir sind kein Pflegeheim. Mit unseren Wohnstätten setzen wir uns zum Ziel, Menschen mit einer geistigen Behinderung die Möglichkeit zu geben, sich ein individuelles Zuhause aufzubauen.“

Bürgermeister Axel Linke erinnerte an die Anfänge der Planung im Jahre 2014, betonte, dass die Lebenshilfe Wert auf eine gute Nachbarschaft legt und die Anlieger frühzeitig über das Wohnheim informiert habe. Dass es erst sechs Jahre später dann endlich soweit sei, habe daran gelegen, dass Grundstücksfragen noch geklärt werden mussten und die Änderung des Bebauungsplanes notwendig war.