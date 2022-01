Pünktlich zum Jahreswechsel ist der SC Hoetmar ins Leutehaus eingezogen und hat dort seine Geschäftsstelle eröffnet. „Es ist das erste Mal, dass wir eine Geschäftsstelle haben“, freut sich der Vorsitzende Heinz Brinkmann. Damit hat der Verein endlich auch eine postalische Anschrift, denn bislang ging die Post an die Privatadresse des jeweiligen Vorsitzenden. „Die Geschäftsstelle soll eine Anlaufstelle für die Mitglieder werden“, wünscht sich Brinkmann.

Inge Mense, die für die Finanzen des SC Hoetmar zuständig ist, wird jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle vor Ort sein und sich um die Belange der Mitglieder kümmern. Sie kann in ihrem kleinen Büro die Mitglieder betreuen und Service bieten – zum Beispiel Bescheinigungen ausstellen oder Mitgliedsanträge herausgeben. Aber es kann auch jeder vorbeikommen, um kreative Ideen einzubringen oder auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Des Weiteren soll das Archiv des Vereins in die Ahlener Straße 21 einziehen. „Mitglieder können alte Dinge zum Archiv bringen“, wünscht sich Brinkmann eine Aufstockung des historischen Materials.

Inge Mense ist jetzt donnerstags von 18 bis 19 Uhr als Ansprechpartnerin in der neuen Geschäftsstelle des SC Hoetmar und kümmert sich um die Anliegen der Mitglieder. Foto: Ulrich Lieber

Der SC Hoetmar hat rund 850 Mitglieder und ist damit der größte Verein im Dorf. Neben der Geschäftsstelle und dem Archiv steht zudem ein Besprechungsraum zur Verfügung, der aber nicht nur vom SC genutzt werden kann. Der Raum ist ideal, um Vorstandssitzungen abzuhalten.

Im dreiteiligen Leutehaus gibt es zudem einen großen Veranstaltungsraum, der gebucht werden kann. „Auf Hoetmar.de gibt es einen Belegungsplan für Veranstaltungen“, sagt Robert Dorgeist, Vorsitzender der Heimatfreunde, die das Leutehaus seit Jahren renovieren.

Seit sieben bis acht Jahren arbeiten die Heimatfreunde, aber auch Mitglieder anderer Vereine, daran, das Leutehaus wieder auf Vordermann zu bringen. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts – circa 1903 bis 1905 – errichtet. „Mittlerweile stecken rund 6500 Arbeitsstunden im Leutehaus, der Großteil von den Heimatfreunden“, berichtet Dorgeist.

Seit gut zweieinhalb Jahren ist auch der SC Hoetmar intensiver in die Arbeiten involviert. „Der SC hat sicher auch rund 1000 Arbeitsstunden geleistet“, sagt Norbert Kleineniggenkemper, Beisitzer im Vorstand des SC Hoetmar, und dankte den Mitgliedern. Dabei loben alle Beteiligten den guten Zusammenhalt zwischen den Hoetmarer Vereinen.

Das Plumpsklo ist noch da

Noch sind nicht alle Räume fertig, aber die Fortschritte sind unübersehbar. „Als wir damals anfingen, haben uns viele für verrückt erklärt. Was wollt ihr damit?“, erinnert sich Robert Dorgeist. Doch die kritischen Stimmen seien längst verstummt, denn jeder sieht, dass sich der Aufwand lohnt. Im Obergeschoss wird noch an der Decke gearbeitet und der Fußboden verlegt. Und dann gibt es noch die hinteren Gebäude, denn auch hier setzt sich die Dreiteilung fort. Es gibt drei Schuppen, und in einem befindet sich sogar noch das Plumpsklo.

Bereits fest installiert ist die Fahrradwerkstatt, die schon seit ein paar Jahren ihren hervorragenden Service anbietet. Dazu gibt es auch noch ein Backhaus, das aber derzeit noch nicht restauriert wird. „Wir machen hier alles selbst“, sagt Dorgeist. Die Kosten seien vor zehn Jahren auf 340.000 Euro veranschlagt worden, und die Heimatfreunde hätten zum einen 100.000 Euro an Fördergeldern von der NRW-Stiftung sowie 150.000 Euro von der Stadt Warendorf erhalten, die dann noch einmal 38.000 Euro draufgelegt hätte. „Wir haben finanziell eine Punktlandung hingelegt“, freut sich Dorgeist. Mit Dorfbüro, Dorfarchiv, Versammlungsräumen und der Geschäftsstelle des SC Hoetmar soll das Haus zentrale Anlaufstelle im Dorf werden.Die Einnahmen aus einer Mietwohnung sollen dabei die laufenden Kosten decken.

Einweihung erst im Frühjahr

„Wenn die Geschäftsstelle von den Mitgliedern angenommen wird, haben wir alles richtig gemacht“, erklär Ludger Kortenjann, Sprecher der Dorfwerkstatt und langjähriger Vorsitzender des SC. Eine Einweihungsfeier muss aufgrund der Corona-Pandemie auf das Frühjahr verschoben werden.