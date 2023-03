Anmeldung für das Ferienlager St. Laurentius

Das Ferienlager St. Laurentius hat Tradition. Generationen von Kindern hatten jede Menge Spaß an ganz unterschiedlichen Orten im Sauerland. In diesem Jahr geht es nach Ramsbeck, und das Leitungsteam verspricht: Langeweile hat keine Chance.

Sommerspaß in Ramsbeck im Sauerland

Beste Stimmung gab es im Ferienlager 2022 im Wild-West-Lager in Endorf.

Ferien im Sauerland heißt die Devise – schon seit vielen Jahren: Das Ferienlager St. Laurentius fährt dieses Jahr ins schöne Ramsbeck im Sauerland. „In Ramsbeck leben, wohnen und spielen die Kinder und Betreuer in der dortigen Schützenhalle“, kündigt das Ferienlagerteam St. Laurentius an. Und was erwartet die Gäste aus Warendorf dort?

Es gibt abgetrennte und mit Teppichboden ausgelegte Schlafräume und eine große, zweistöckige Halle, die Platz genug für die vielen Aktivitäten bietet. Zudem werden die lagereignen Spiele-, Bastel- und Süßigkeitentheke aufgebaut, sodass Langeweile keine Chance hat. Das Dorf bietet neben einem Sportplatz, Spielplätzen und Wälder, einem Bach für die sommerliche Abkühlung zwischendurch.

„Casinoabend“ und „Schlag den Betreuer“

Das Betreuerteam plant bereits jetzt das Programm für den Sommer. Angeboten werden unter anderem wieder der „Casinoabend“, „Schlag den Betreuer“, „Meine Küchengruppe kann…“, das „Freundschaftsspiel“, das „Schützenfest“ und jede Menge AG“s. Natürlich dürfen auch gemeinsame Ausflüge und der Besuch des Freizeitparks „Fort Fun“ nicht fehlen. Die Freizeit findet vom 17. Juli bis 2. August in Ramsbeck im Sauerland statt.

Noch einige freie Plätze

Dort war das Laurentiuslager bereits 2008 und 2013. Mitfahren können 70 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren. Noch sind ein paar Plätze frei. Auf der eigenen Homepage www.laurentiuslager.de wird die Online-Anmeldung entgegengenommen. Eltern können nur ihre eigenen Kinder anmelden. Die Kosten für die 17-tägige Fahrt betragen 330 Euro. Darin enthalten sind bereits 20 Euro Taschengeld. Für jedes weitere Geschwisterkind sinkt der Beitrag um zehn Euro. Eine Beitragssenkung ist bei Bedarf möglich. Infos und eine Bildergalerie mit aktuellen und alten Bildern und die Lager-Historie gibt es auf der Lagerhomepage www.laurentiuslager.de.