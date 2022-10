Anmeldungen starten ab dem 7. November

Die Schulanmeldungen in Warendorf starten ab dem 7. November. Kinder, die bis zum 30. September 2023 das 6. Lebensjahr vollenden, sind ab dem 1. August 2023 schulpflichtig. Kinder, die erst nach dem 30. September 2023 das 6. Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit); sie werden mit der Aufnahme schulpflichtig. Die Entscheidung trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.

