Antonia Gaida gewinnt Vorlesewettbewerb

Mancher Sechstklässler, der beim bundesweiten Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen im Mariengymnasium Warendorf antritt, hat in der Familie geübt. Pirmin Lilienbecker hat aus J.R.R. Tolkiens Roman „Der kleine Hobbit“ vorgelesen und im Voraus in der Familie daraus vorgetragen: „Sie hat mir gesagt, was ich verbessern könnte.“ Bei Malin Rose ist es ähnlich gewesen. Auch die Leserunden in der Klassengemeinschaft hätten geholfen. Ob sie Hörbücher und bekannte Sprecherinnen und Sprecher zum Vorbild genommen hätten, möchte die Jury in einer Pause wissen. Nein, jede der acht Schülerinnen und Schüler trägt den selbst ausgewählten Text auf persönliche Weise vor. Schulsiegerin Antonia Gaida, die eine Passage aus dem zweiten Band der Harry-Potter-Reihe zu Gehör bringt, nimmt nicht Maß an Rufus Beck. Es ist die Stelle über den fliegenden, von Arthur Weasley getunten Ford Anglia, die das Publikum zum Lachen bringt.

Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl

Bewertet wurden laut einer Pressenotiz des Mariengymnasiums Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl. In der zweiten Runde hatten die Klassensieger - Linda Peters und Isabel Garder (6A), Antonia Gaida und Malin Rose (6B), Anna Sickmann und Pirmin Lilienbecker (6C), Mia Klassen und Sophie Harms (6D, Sophie als Vertreterin für den erkrankten Laurenz Landwehr) sowie Ida Confer und Aaron Teipel (6E) - dagegen aus einem unbekannten Text vorzulesen. Die acht Jurymitglieder aus einem Leistungskurs Deutsch der Q1 durften pro Kriterium bis zu fünf Punkte vergeben. Am Ende gab es eine Gewinnerin mit knappem Vorsprung: Antonia Gaida aus der Klasse 6B. Sie wird das Mariengymnasium Warendorf im kommenden Februar beim Kreisentscheid vertreten.

Festliche Stimmung

Inka Coppenrath und Imke Schmidt, die Koordinatorinnen des Wettbewerbs, hatten aus Anlass des Nikolaustages für eine festliche Stimmung gesorgt. So bekamen alle lesebegeisterten Schülerinnen und Schüler nicht nur Urkunden, sondern auch Schokolade. Die Warendorfer Buchhandlung Ebbeke und der Förderverein des Mariengymnasiums unterstützten bei drei Buchgeschenken, die zusätzlich an die drei Erstplatzierten überreicht wurden.