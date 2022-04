Antrag auf verlängerte Öffnungszeiten

Leider müssten immer noch Kinder abgewiesen werden, wenn es um die Wahrnehmung von Schwimmangeboten gehe: Darauf verweist der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, Peter Huerkamp, in einem Brief an Bürgermeister Peter Horstmann.

Vorsitzender des Stadtsportverbandes schreibt an den Bürgermeister

Das Hallenbad in Warendorf

Peter Huerkamp, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes, hat in einem Brief an Bürgermeister Peter Horstmann einen Antrag auf die Verlängerung der Öffnungszeiten des Hallenbades gestellt. Darin heißt es: „Der

Umgang mit der Coronapandemie hat den Sportvereinen sehr zu schaffen gemacht und nachhaltig Spuren hinterlassen. Jetzt, wo sich aktuell die Corona-Situation etwas entspannt, sind die sporttreibenden Vereine in Warendorf wieder relativ ordentlich in das Vereinsleben eingestiegen. Wir sind froh, dass unsere Sportvereine ihre Angebote wieder zahlreich und ohne größere Einschränkungen anbieten können.

Die Aufarbeitung der Defizite, die durch die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahre entstanden sind, stellt uns weiterhin vor große Herausforderungen.

Ein wenig konnte aufgearbeitet werden.

Durch die Bereitstellung des Hallenbades bis zu den Sommerferien im vergangenen Jahr konnte im Rahmen der Schwimmausbildung ein wenig aufgearbeitet werden. Dennoch sind die Wartelisten für Schwimmangebote sehr lang.“ Deshalb sei die Folge: Leider müssten immer noch Kinder abgewiesen werden, da es nicht ausreichend Wasserkapazitäten gebe. Im Vereinsschwimmen seien die Gruppen mittlerweile gerade wieder gut gefüllt, und es sei extrem wichtig, dass die Grundfertigkeit Schwimmen auch nach dem „Seepferdchen“ weiter gefestigt werde. „Daher möchten wir längerfristige Ausfallzeiten sämtlicher Schwimmangebote unbedingt vermeiden. Schwimmen kann Leben retten! Die öffentlichen Diskussionen um den Neubau eines Hallenbades und den Bedarf an Wasserflächen hat ebenfalls aufgezeigt, dass das Erfordernis und die Notwendigkeit an Wasserzeiten enorm groß sind. Vor dem Hintergrund, dass die Sportschule der Bundeswehr für den Zeitraum 30. Mai bis 1. August die Schwimmhallen nur sehr begrenzt zur Verfügung stellt, beantragen wir mit Unterstützung unserer Mitgliedsvereine WSU, DRK-Wasserwacht, DLRG, Tauchclub Bluering und Behinderten-Sportgemeinschaft (BSG) eine verlängerte Öffnungszeit des städtischen Hallenbades zur Nutzung des Schul- und Vereinsschwimmens bis zum Beginn der Sommerferien 2022“, heißt es abschließend in dem Antrag.