Antworten auf dem Bierdeckel

Steffis Kneipenquiz kommt nach Freckenhorst. Am 13. Dezember (Dienstag) um 19 Uhr wird die bekannte WDR2-Moderatorin Steffi Neu mit ihrer Live-Show im Stiftshof Dühlmann zu Besuch sein. „Die aktuelle Tour schließt nahtlos an die vorangegangene an. Wir sind ganz wild aufs Raten, Singen und Lachen an schönen Orten mit geselligem Publikum“, freut sich die Quiz-Masterin bereits.

„Steffis Kneipenquiz tourt wieder durch die Dörfer: Nachdem alle in 2020 ausgefallenen Termine nachgeholt wurden, ist Steffi Neu mit einer weiteren Ausgabe ihrer Kult-Show unterwegs – und rockt mit ihrem Team den ganzen Westen“, heißt es in der Presseankündigung. Von Ascheberg bis Warendorf, von Goch über Dormagen bis Winterberg, quer durch NRW sei sie unterwegs.

„Wir sind froh, dass wir die 2020er-Termine komplett ersetzen konnten“, sagt die Moderatorin. „Und freuen uns nun auf weitere Rateabende – hoffentlich ohne Ausfälle und Verschiebungen.“

Lieder und Pantomime

Mit ihrer Band „Pocket Party“ mit Comedian René Steinberg und vielen prominenten Gästen wird sie in den Gaststätten, Kneipen, Wirtshäusern, Sälen und Biergärten auftauchen. Präsentiert wird die Tour von WDR2.

Die Regeln sind seit vier Jahren bekannt, so lange ist Steffi Neu mit ihrem Quiz bereits unterwegs. Die Gäste sollen Teams bilden, sich am Ort zusammenschließen, sich originelle Teamnamen geben und Quizrunden austüfteln.

Es gibt Fragen zur Region, zu Gesellschaft, Film, Musik und zu allerhand anderem, die Antworten landen auf dem Bierdeckel. Es werden Faxen gemacht, Lieder gesungen, Siege und auch Niederlagen gefeiert. Mitunter knien die Gäste im Saal, weil sie im Pantomime-Spiel „Lügen haben kurze Beine“ darstellen. Oder sie würgen sich, um „Atemlos durch die Nacht“ ohne Worte zu erklären.

Restkarten gibt’s über den Ticketshop auf der Homepage steffiskneipenquiz.de. Es gelten die zum Termin aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Einlass ist um 17.30 Uhr, es gibt freie Platzwahl.