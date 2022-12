Anzahl der Hochzeiten auf Rekordkurs

Es soll der schönste Tag im Leben sein. Das wünschen sich zumindest Paare, wenn sie an ihren Hochzeitstag denken.

Und die Institution der Ehe ist nicht antiquiert oder aus der Mode gekommen. Im Gegenteil. In Warendorf ist die Zahl der Eheschließungen im Jahr 2022 auf Rekordkurs.

Wie es auf Nachfrage unserer Zeitung aus dem Standesamt heißt, wurden bis Ende November 245 Hochzeiten in der Stadt durchgeführt. Weitere 15 Trauungen waren bis Ende Dezember geplant. Werden keine weiteren, spontanen Anfragen an die Stadt gestellt, stehen zum Ende des Jahres 260 durchgeführte Eheschließungen zu Buche - so viele wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Im Jahr 2001 trauten die Standesbeamten zuletzt so viele Paare - damals waren es 261.

Viele Hochzeiten - trotz Corona-Pandemie

„Ein Grund für diese hohe Anzahl an Trauungen ist sicher, dass in diesem Jahr viele Hochzeiten, die 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden, nachgeholt wurden“, sagt Tim Sawukaytis, Leiter des städtischen Standesamtes.

Dennoch sei die Anzahl der Eheschließungen in Warendorf auch in den Corona-Jahren 2020 und 2021 verhältnismäßig hoch gewesen. 2021 heirateten 193 Paare in der Stadt, 2020 waren es sogar überdurchschnittliche 243 Trauungen. „Das lag daran, dass wir viele Hochzeitspaare aus anderen Städten hier vermählt haben“, sagt Sawukaytis. In Warendorf hätten - aufgrund der großen Räumlichkeiten - zu jeder Zeit zehn Personen an der Zeremonie teilnehmen dürfen. In anderen Städten waren die Regeln oft strenger. Deswegen seien einige Paare zum Heiraten nach Warendorf ausgewichen.

„ Wir haben 2020 und 2021 viele Hochzeitspaare aus anderen Städten hier vermählt. “ Tim Sawukaytis, Standesbeamter Stadt Warendorf

Inzwischen kann man die standesamtliche Trauung in Warendorf an sechs verschiedenen Orten vollziehen. Im Historischen Rathaus, im Tapetensaal, im Landgestüt, im Schloss in Freckenhorst, im Bürgerhaus in Freckenhorst und in der Stellmacherei in Hoetmar. „Am häufigsten wird nach wie vor das Historische Rathaus genutzt, aber auch das Landgestüt, das Schloss und der Tapetensaal werden immer beliebter“, sagt Sawukaytis. Die Grund-Gebühr für eine Eheschließung beträgt 60 Euro. Bei einer Hochzeit außerhalb der Geschäftszeiten, also am Wochenende, fallen 128 Euro an. Außerdem muss - außer im Historischen Rathaus auf dem Marktplatz - eine Raummiete an die Eigentümer gezahlt werden.

Schon viele Termine für 2023

Für 2023 sind bei der Stadt Warendorf schon jetzt 66 Anmeldungen für Eheschließungen eingegangen. „Laut Gesetz sind Anmeldungen erst ab sechs Monaten vor der Trauung möglich. Wir nehmen Terminreservierungen aber schon zwölf Monate im Voraus an“, sagt Tim Sawukaytis. Im Schnitt würden sich heiratswillige Paare ein Dreivierteljahr vor ihrem Wunschdatum melden. Theoretisch und bei Verfügbarkeit könnten sich Paare aber auch erst wenige Tage vor der gewünschten Trauung melden. „Zumindest bei ledigen Personen, die deutsche Staatsbürger sind“, so Sawukaytis. Bei geschiedenen Personen und ausländischen Staatsbürgern dauere die Beschaffung und Ausstellung der erforderlichen Unterlagen etwas länger.

2022 war der beliebteste Tag für eine Hochzeit der 22. Februar. Insgesamt sechs Paare wurden verheiratet. „Schnapsdaten und besondere Zahlentage sind nach wie vor sehr beliebt“, sagt Sawukaytis. Generell sind Tage im Sommer aber deutlich beliebter als im Winter.

Drei hauptamtliche Standesbeamte

Die drei hauptamtlichen Standesbeamten und -beamtinnen in Warendorf, Tim Sawukaytis, Doris Lau und Gerburg Niehoff, wollen Paaren einen tollen Tag bereiten. Deswegen bereiten sie sich - wenn gewünscht - gut vor und gehen bei der Trauung auch auf die persönliche Geschichte des Paares ein.

Um für noch mehr Romantik zu sorgen, hatte man sogar die Idee „Candle-Light-Trauungen“ im Tapetensaal anzubieten. „Das Angebot gilt in der Adventszeit“, sagt Sawukaytis, der von positivem Feedback spricht und noch einen weiteren Trend beobachtet: Während sich 2009 nur vier Prozent der Paare, die sich für einen gemeinsamen Familiennamen entscheiden, für den Namen einer Frau entschieden haben, waren es 2015 schon acht Prozent. Und in diesem Jahr sind es schon 15 Prozent.