Aperitivo Church in der Christuskirche

Es gibt da diese Zeit zwischen Feierabend und Abendessen, zwischen Broterwerb und Sinnsuche, zwischen Auftanken und Loslassen. Ein Innehalten, wenn die Arbeit des Tages geschafft ist – bevor die Sterne am Himmel glitzern. In diese Zeit gehört der Aperitivo. Menschen kommen zusammen und tauschen sich aus. Bei einem feinen Getränk lässt es sich ganz hervorragend ins Gespräch kommen. Echte Genussmenschen greifen bei den ausgesuchten Kleinigkeiten zu. Aber der Aperitivo ist mehr als ein Umtrunk. Im besten Falle ist der Aperitivo der Auftakt zu einem Abend in Geselligkeit. Verheißungsvolle Begegnungen stellen sich da ganz leicht ein.

„Mal angenommen, Gottesdienste wären so ein Aperitivo – wie müssten sie dann aussehen? Wie wollen wir „Glauben und Gemeinschaft" genießen“?, heißt es in einer Pressenotiz der Evangelischen Kirchengemeinde, die eine neue Idee präsentiert. Was steckt dahinter? Ein Team in der Evangelischen Kirchengemeinde Warendorf hat sich zusammen mit Vikarin Martha Nooke auf den Weg gemacht, um zusammen das Format der AperitivoChurch zu entwickeln.

Leitplanken für das Projekt entwickelt

Zum Projektteam gehören Sandra Reimann, Frauke Holwitt, Robert Lossow und Pfarrer Cornelius Bury. Bei den Teamtreffen wurde nicht nur der ein oder andere Aperitif samt ausgesuchten Kleinigkeiten verkostet, sondern es wurden auch die Leitplanken für das Projekt entwickelt. „Wir haben haufenweise Karten beschriftet, wieder aussortiert und zusammengepuzzelt, um herauszuarbeiten, was uns eigentlich in Glaubensdingen so beschäftigt und wie das unter dem Motto „glauben und gemeinschaft genießen“ an vier Abenden in der Christuskirche zur Sprache kommen könnte“, blicken die Ideengeber in ihrer Presseankündigung zum Projekt zurück.

Vier besondere Abende in der Christuskirche

An vier Abenden lädt die Gemeinde Warendorf nun in die Christuskirche ein, um bei einem Aperitivo ins Gespräch zu kommen und Glauben zu feiern. Die vier Veranstaltungen für Menschen in der Mitte des Lebens stehen unter den Überschriften: „WUNDERBAR“ | „KOSTBAR“ | „SPÜRBAR“ | „FEHLBAR“. Die AperitivoChurch widmet sich jeweils einer Fragestellung, die Glauben manchmal herausfordert. An jedem Abend wird ein Glaubenshappen verkostet und Gemeinschaft erlebt.

Im Gespräch mit einem Glas in der Hand

An der „ANSPRECHBAR“ kann man mit einem Glas in der Hand über Fragen des Lebens ins Gespräch kommen. Ein thematischer Impuls eröffnet frische Sichtweisen und die Möglichkeit, sich anschließend auszutauschen. „Wir werden hören, wie Menschen in der Bibel Gott mit ihren Fragen begegnen, Musik wird unser Herz wärmen, wir werden beten und Gottes Segen mitnehmen. Könnte sein, dass da Glaube glitzert, uns erfrischt und Mut macht zum Leben“, hoffen die Initiatoren.