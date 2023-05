Aperol Spritz und Co.: Das sind die Eistrends in Warendorf

Sommerzeit ist Eiszeit. Das ist sonnenklar. Jetzt im Frühjahr starten die Eisdielen in die Saison. Auch in Warendorf bieten die Eiscafés in diesem Jahr wieder innovative und kreative Variationen an.

Finja genießt mit ihrer Mama Johanna Scheidt ein leckeres Bananeneis in der Eisdiele In Mezzo

Und da gibt es einige Favoriten. Das „In Mezzo“, das seit zwölf Jahren am Marktplatz beheimatet ist, bietet 21 verschiedene Sorten an.

Crostatata heißt der Geheimtipp bei den Eismachern um Antonio Pisanelli. So lautet der Name von italienischem Mürbeteiggebäck. Bei „In Mezzo" wird dieses mit Milchspeiseeis in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten.

Viele Geschmacksrichtungen

Natürlich, wie alle Eissorten, aus eigener Herstellung. Crostatata ist neu im Programm und läuft ziemlich gut, wie die Servicekräfte nicht ohne Stolz verkünden. Aber auch „Joghurette“, Butterkeks und Fruchteis kommt bei den Kunden an. Die zweijährige Finja sitzt mit ihrer Mama Johanna Scheidt am Tisch und genießt ein leckeres Bananeneis. „Das nehme ich immer“, stellt die Kleine klar.

Francesco Galea hat ein ganz besonderes Konzept in seinem Eiscafé Ke Gusto. Foto: Marion Bulla

Das Ke Gusto, das seit vier Jahren an der Adresse Im Ort 5 zu finden ist, setzt auf ein ganz neues Konzept. Hier gibt es unter anderem veganes Eis wie dunkle Schokolade ohne Milch. Insgesamt hat Francesco Galea zwölf verschiedene Eissorten im Programm.

In seiner modernen Eisdiele kann der Kunde sein Softeis selbst kreieren. Da kann man ganz schön kreativ werden, denn es gibt eine große Auswahl an Toppings wie Nüsse, Schoko-Raspel, Smarties, Liebeskugeln und Co. Das Eis wird aber auch traditionell serviert.

Bubble-Waffeln sind der Renner

Der absolute Renner seien auch die Bubble-Teas, die es in vielen verschiedenen Geschmäckern gebe, erzählt der Italiener und weist dann auf eine ganz besondere Spezialität in seinem Geschäft hin: die Bubble-Waffeln. Die werden in einem speziellen Waffeleisen mit vielen runden Blasen gebacken, die das Äußere knusprig machen und das Innere weich lassen.

Danach werden sie gerollt und in eine runde Form gebracht, ähnlich wie der eines Bechers – und anschließend mit Eis befüllt. Tiara und Connor genießen mit ihrer Oma aber lieber einen Becher mit zwei Kugeln Bananeneis. „Das andere schmeckt auch, aber Banane ist leckerer“, schwärmen die Geschwister.

Auch bei Fontanella an der Freckenhorsterstraße in der Innenstadt Warendorfs und im Eiscafé La Luna im Ortsteil Freckenhorst am Stiftsmarkt kommen Eisfans voll auf ihre Kosten.

Auch bei Fontanella in Warendorfs Innenstadt gibt es eine Vielzahl an Eissorten. Foto: Marion Bulla

Bei Enzo an der Dreibrückenstraße 16, der 19 unterschiedliche Eissorten von klassisch bis zu exotisch im Programm hat, können die Eisliebhaber ebenfalls etwas Besonderes bekommen. Aperol Spritz ist bekannt in kühlem Sekt oder Prosecco.

An der Spitze stehen immer noch Schoko, Vanille und Nuss

Hier gibt es den trendigen Geschmack in Form von Eis und der steht ganz oben auf der Liste der Eisliebhaber. Enzo Lavenia ist Qualität sehr wichtig. Bei ihm kommt beispielsweise nur die echte Pistazie ins Eis. „Und das schmeckt man“, ist der Inhaber überzeugt.

Alles in allem wird wieder eine kunterbunte Auswahl an Eissorten geboten, die größer kaum sein kann. Tatsache bleibt aber: So konkurrierend die neuen Sorten auch sind, eine Sache bleibt bei allen Eisdielen gleich: Die Klassiker „Vanille“, „Schoko“ und „Nuss“ sind immer noch am heißesten begehrt und stehen an der Spitze.