Arbeit und Privatleben im Einklang

Wenn ein Unternehmen seinen Blick auf die eigenen Arbeitnehmer richtet und sich fragt, wie diese ihr Berufs- und Privatleben optimal in Einklang bringen können, dann bringt das viele Vorteile für die Arbeitnehmer mit sich. Dafür gibt es dann sogar ein Siegel als „familienfreundlicher Arbeitgeber“. Die WN fragten in Warendorf Betrieben nach, die dieses Siegel in der Praxis immer wieder umsetzen.

2011 gab es das Pilotprojekt „familienfreundlicher Mittelstand“ im Kreis Warendorf, bei dem unter anderem Komtax Steuerberatung und die Kreisverwaltung (von insgesamt 17 Firmen) schon mit an Bord waren. Beide Arbeitgeber lassen sich seitdem im dreijährigem Rhythmus rezertifizieren. Nach dem Modell übernahm die Bertelsmann-Stiftung das Siegel für eine deutschlandweite Ausrollung. Mittlerweile ist es bekannt als „familienfreundlicher Arbeitgeber“.

Für beide Arbeitgeber stand es außer Frage, sich weiter dem Rezertifizierungsverfahren zu unterziehen. „In einer Familienregion wie dem Kreis Warendorf ist die Familienförderung eine wesentliche Aufgabe. Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und das gilt auch für die Beschäftigten der Kreisverwaltung“, erklärt Kerstin Butz, Pressesprecherin der Kreisverwaltung. Denn das wäre ein zentraler Baustein, „um als Arbeitgeber attraktiv und konkurrenzfähig zu bleiben“.

Es geht nicht nur um die Mutter mit Kindergartenkind

Dabei geht es nicht nur um die Mutter mit Kindergartenkind. „Unsere Mitarbeiter sollen in jeder Phase ihres Lebens den Beruf und das Private miteinander vereinbaren können“, erklärt Maike Borgmann-van der Kooy von der Personalabteilung bei Komtax. Neu mussten sie dabei nicht wirklich etwas einführen. Gleit- beziehungsweise Teilzeit gab es schon immer. Individuelle Lösungen, Kita-Zuschüsse und Fortbildung gehörten zum Standard, doch es wurde nirgends festgehalten. „Durch das Siegel sind all die Dinge für den Arbeitgeber auch mit einer Verbindlichkeit verbunden und haben einen offiziellen Charakter“, beschreibt Borgmann-van der Kooy. Ein großes Projekt, wie Ferienbetreuung für Kinder, stieß Komtax in den letzten Jahren nicht an. „Unsere Mitarbeiterbefragungen haben ergeben, dass es dafür einfach keinen Bedarf gab“, lautet die simple Erklärung.

Siegel für die Verbindlichkeit

Ein solches „Leuchtturmprojekt“ gab es bis zu diesem Jahr auch in der Kreisverwaltung nicht, wurde im Rahmen einer Betriebs-Kita aber immer im Hinterkopf behalten. „Die Frage nach einer betrieblichen Kinderbetreuung ist über die letzten 20 Jahre immer wieder aufgekommen, aber erst 2019 waren die Bedingungen für eine kreiseigene Kita perfekt, so dass die Kita Kreishäuschen nach dem Bedarf geplant, gebaut und zu Beginn dieses Jahres ihren Betrieb aufgenommen hat“, beschreibt Butz das Vorgehen. Auch das Warendorfer Versicherungskontor (WVK) hat das Siegel für sich entdeckt und konnte im März die Erstzertifizierung erfolgreich abschließen. „Das Privatleben wird immer anspruchsvoller. Wir wollen damit unsere Mitarbeiterattraktivität deutlich erhöhen“, erklärt Michael Meiners, Geschäftsführer beim WVK. Strukturell waren sie durch die DIN EN ISO 9001 Zertifizierung, die es bereits im Haus gibt, gut vorbereitet. Denn auch hier ist die Mitarbeiterzufriedenheit ein Bestandteil. Neben einem Gleitzeitsystem, ohne feste Kernarbeitszeit, gehören auch Gesundheitsmanagement und eine Ernährungsberatung zum Portfolio. „Heutzutage ist es schwer, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen. Wir hoffen auf einen Wettbewerbsvorteil und das wir durch das Siegel Bewerber anziehen“, betont Meiners. Gerade das Homeoffice-Prinzip, dass bereits vor der Corona-Pandemie existierte, ist für viele Mitarbeiter attraktiv. „Wir geben den Mitarbeitern damit auch Eigenverantwortung. Zwei von fünf Tagen gilt Anwesenheitspflicht im Büro. Die Kollegen können sich so absprechen, dass immer eine Mindestbesetzung vorhanden ist“, beschreibt der Geschäftsführer die derzeitige Situation. Dieses gute Miteinander und das gesamte Arbeitsklima stellten die Mitarbeiter während der Zertifizierung in den Fokus. Das Siegel bekommt der Arbeitgeber nämlich nur, wenn genügend Mitarbeiter bei einem anonymen Fragebogen mitmachen und die Ergebnisse entsprechend stimmen.

Anschließend gibt es noch Einzelinterviews mit einem Querschnitt der Mitarbeiter und die Arbeitgeberseite wird angehört. Neben dem Zertifikat an sich, hat der Vorgang in Meiners Augen noch weitere Vorteile. „Wir haben auch Denkanstöße bekommen.“

Denkanstöße bekommen

So fänden einige Mitarbeiter eine andere Lobkultur gut. Dass die Arbeit nicht nur vom Vorgesetzten, sondern auch von den Kollegen mehr gewertschätzt wird“, erläutert Meiners. Noch ist die Zertifizierung ganz frisch, doch der Geschäftsführer hofft darauf, dass sich bewusst Arbeitnehmer aufgrund des Siegels bei ihnen bewerben werden.