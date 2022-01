„Art-Quilts“ der großen Meister

Berühmte Kunstwerke in eine Patchworkarbeit umzusetzen, dafür haben Kornelia Steinhorst und

Im Atelier von Gabriele Spitthöver beginnt auch dieses Jahr selbstverständlich wieder mit einer Ausstellung. Und wieder einmal werden ideenreiche und ansprechende Bilder gezeigt.

Wobei das Wort Bild nur einen vagen Anhaltspunkt bietet. Denn Bild bedeutet laut allgemeiner Definition, „etwas mit künstlerischen Mitteln auf einer Fläche Dargestelltes und Wiedergegebenes“. Künstlerisches Gestalten hat bekanntlich viele Facetten. Unter dem Titel „Kunst mal anders“ zeigt das Atelier Spitthöver diesmal nicht mit Pinsel, Spachtel und Farbe gestaltete Bilder. Die Bilder von Kornelia Steinhorst und Eva-Maria Bexten sind aus Stoff. Anstatt Pinsel nutzen sie Garn und Nadel. Die Bilder entstehen durch das Zusammenfügen von Stoffteilen.

Ein Bildnis von August Macke als „Art-Quilt“ verarbeitet Foto: Beate Trautner

Kornelia Steinhorst und Eva-Maria Bexten haben kein Problem damit, ihre Stoffbilder „Patchwork- Kunst“ zu nennen. „Die Ursprünge liegen im Patchwork“, erklären sie.

Reine Handarbeit

Der Begriff ist wohl ebenso empfänglich für überholte Bilder in unserem Kopf wie das Wort Handarbeiten. Dabei ist Handarbeit Arbeit, die rein mit der Hand, ohne Einsatz von Maschinen durchgeführt wird. Und Patchwork bezeichnet lediglich eine Technik, obwohl der Begriff „Art-Quilts“ natürlich besser klingt und mittlerweile eine Kunstform beschreibt. Die beiden Frauen haben aber gar nicht den Anspruch, Künstlerinnen zu sein. Bei ihnen steht der Spaß im Vordergrund und die Neugierde, was alles aus den Werkstoffen entstehen kann.

Dennoch ist die Liebe zu den Bildern aus Stoff bei Steinhorst und Bexten vor langen Jahren und bei regelmäßigen Treffen in einer Patchworkgruppe entstanden. Je mehr Fertigkeiten sie erlangten, umso größere Herausforderungen haben sie gesucht. Die Art der bildnerischen Gestaltung mit Stoffen ist für Kornelia Steinhorst und Eva-Maria Bexten zur zur Leidenschaft geworden. Noch immer feilen die beiden kreativen Frauen daran, ihre Techniken zu verfeinern und neue Möglichkeiten auszuprobieren.

Sie interpretieren in ihrer Nähkunst gerne Werke bekannter Meister, wie August Macke oder „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Jan Vermeer, allerdings mit persönlicher Note. Eindeutig bewegen die beiden Frauen sich in ihren Bildern um das Thema Frau. Da ist zum Beispiel ein Titelblatt der Vogue aus dem Jahr 1963. Oder die Interpretation des Plakates eines bekannten Schuhgeschäfts. Oder Diven in „Haute Couture“, die ausschließlich aus Marken-Etiketten besteht. Alles gespickt mit liebevollen Details.

Mackes Motive finden sich in den Patchworkarbeiten. Foto: Beate Trautner

Obwohl sie thematisch bei einander liegen, kann man die Arbeiten der beiden Frauen klar von einander unterscheiden. Jede hat ihre eigene unverwechselbare Handschrift, besser gesagt: Nähschrift. Aus dem gleich Stück Stoff macht jede etwas Eigenes. Die Ausstellung „Kunst mal anders“ ist vom 8. bis zum 30. Januar jeweils samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr im Atelier Spitthöver zu sehen.